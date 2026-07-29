Jeder Mensch hat einen Ort, an dem er besonders gerne ist. Einen Platz, der Erinnerungen weckt, Ruhe schenkt oder einfach ein gutes Gefühl vermittelt. Das kann eine Bank mit Weitblick über die Eifellandschaft sein, ein Waldweg, der seit der Kindheit vertraut ist, eine Sehenswürdigkeit oder der eigene Garten. Manche Lieblingsorte sind weithin bekannt, andere echte Geheimtipps.

In unserer Serie „Lieblingsorte im Kreis Euskirchen“ stellen Menschen aus der Region genau diese besonderen Plätze vor. Sie verraten, warum sie dort gerne Zeit verbringen, welche Geschichten sie mit ihrem Lieblingsort verbinden und was ihn für sie so einzigartig macht. So entsteht eine ganz persönliche Entdeckungsreise durch den Kreis Euskirchen – mit bekannten Sehenswürdigkeiten ebenso wie mit kleinen Oasen, die man sonst vielleicht nie gefunden hätte.

Für Marie-Louise Knapp liegt ein besonderer Ort in Nettersheim

Für Marie-Louise Knapp aus Nettersheim gibt es genau diesen Ort, an den sie immer wieder gerne zurückkehrt: das Genfbachtal rund um die Ahekapelle. Hier findet sie Ruhe, kann abschalten und neue Kraft für den Alltag schöpfen. Für sie ist das idyllische Tal der ideale Gegenpol zum oft hektischen Leben – und damit einer ihrer ganz persönlichen Lieblingsorte im Kreis Euskirchen.

Besonders schätzt sie die friedliche Atmosphäre des Naturschutzgebiets. Spazierwege führen durch Wälder, entlang von Feldern und artenreichen Streuobstwiesen, während der Genfbach die Landschaft begleitet. Das Tal sei zugleich ein Ort der Begegnung, erzählt Knapp. Wanderer, Jogger, Pilger und Radfahrer seien hier unterwegs, und ein freundlicher Gruß gehöre ganz selbstverständlich dazu.

In den Abendstunden entfaltet das Genfbachtal einen besonderen Zauber

Die historische Ahekapelle, die als traditionelle Wallfahrtskirche am Jakobsweg liegt, lade zudem zum Innehalten und Verweilen ein. Seinen besonderen Zauber entfaltet das Genfbachtal für die Nettersheimerin in den Abendstunden. Wenn die Sonne untergeht und das Tal in warmes, rötliches Licht taucht, entstehe eine ganz besondere Stimmung. Mit etwas Glück lasse sich dann die heimische Tierwelt beobachten – Rehe am Waldrand oder Greifvögel, die über den Feldern ihre Kreise ziehen.

Diese Naturerlebnisse begeistern auch ihre Kinder. Gemeinsam gehen sie immer wieder auf Entdeckungstour, denn im Genfbachtal gebe es zu jeder Jahreszeit Neues zu erleben. Für Knapp steht das Genfbachtal damit stellvertretend für die Qualitäten des Kreises Euskirchen: eine lebenswerte Heimat mit viel Natur, Erholungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür sowie Raum für Familie, Gemeinschaft und kleine Auszeiten vom Alltag.

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Das Genfbachtal

Das Naturschutzgebiet Genfbachtal liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Nettersheim. Das Gebiet erstreckt sich südöstlich des Kernortes Nettersheim entlang des Genfbaches. Der frühere Name des heutigen Genfbaches lautete „Ahebach“.

Heute ist die Ahekapelle, eine Wallfahrtskapelle, am Sonntag vor dem Namenstag des Hl. Servatius am 13. Mai das Ziel einer jährlichen Prozession aus den umliegenden Ortschaften, der sich das Servatiusfest anschließt.