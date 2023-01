Mechernich-Satzvey – Durch Feuer springende Pferde, Schmieden live bei der Arbeit zuschauen oder selbst eine Eule halten – beim Herbst- und Reitermarkt auf der Burg Satzvey wurde den Besuchern am Wochenende einiges geboten.



Wer all dies noch erleben möchte, hat an diesem Montag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Auch wenn der Samstag mit Regen startete, konnten die Gäste wenig später unter blauem Himmel und vor der mittelalterlichen Kulisse rund um die Burg schlendern. Ganz im Sinne der Veranstaltung kam der Reitsport natürlich nicht zu kurz. Dass sich Reiten schnell als ein durchaus teures Hobby entpuppen kann, hat auch Heike Lange festgestellt.



Altes Handwerk zeigt Schmied Martijn Joor in Satzvey. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Besonders Kinder wachsen laut der Hellenthalerin schnell aus Reithose, -stiefeln und Co. heraus. Deshalb bietet sie Second-Hand-Sachen für Reiter und Pferd an. Allein ist sie dabei nicht: Unter dem Namen „Die Plott-Idee“ steuert Barbara Ziebell individuell bedruckte Textilien bei.



Von T-Shirts bis zu Taschen mit Pferdelogo hat sie alles in petto. Bereits zum vierten Mal sind die beiden mit ihrem Stand beim Reitermarkt. „Die Stimmung ist hier immer sehr schön“, so Barbara Ziebell. Für den Hunger zwischendurch gibt es etwa Waffeln oder auch sogenannte Burgfladen.



Gräfin Beissel und die Pferde bieten eine Show mit vielen Emotionen

„Das sind belegte Fladenbrote, die dann überbacken werden“, berichtet Carmen Breuer, die diesen Stand betreut: „Wir sind immer da, wenn hier Veranstaltungen sind.“ Gestärkt kann es dann für die Besucher weiter zu einem Highlight des Markts gehen: Die Show von Emotion Pferd, bei der Hausherrin Patricia Gräfin Beissel dem Publikum zeigt, was ihre Filmpferde so alles können – am Montag ist diese Show um 14 Uhr geplant.



Eulen und Falken können bei Petra Pfeifer und Thomas Krohm hautnah erlebt werden. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Unter anderen reitet Beissel auf dem achtjährigen Desperados durch eine Wand aus Kartons. Keine leichte Übung, denn: „Er sieht recht wenig und schenkt mir sein Vertrauen“, so Beissel. Spektakulär ist’s auch, wenn Feuer ins Spiel kommt, denn auch dahingehend bildet Emotion Pferd die Tiere aus.



So können die Tiere etwa über Feuer springen und sich sogar mitten in einem Feuerkreis hineinlegen. Und das alles freiwillig, wie Beissel erklärt: „Die Pferde machen das aus einer Freiwilligkeit heraus. Sie haben Spaß dabei.“ Ein Indiz dafür sei das Abschnauben nach einer Showeinlage mit Feuerfontänen.

Ostwind ist der Superstar auf der Koppel von Burg Satzvey

Das heißt laut Beissel so viel wie: „Ich vertraue dir.“ Nach der Show von Emotion Pferd ist noch ein echter Superstar auf der Koppel, dem besonders die jüngsten Gäste mit funkelnden Augen entgegenfiebern. Denn „Ostwind“ aus den gleichnamigen Filmen ist natürlich vielen bekannt. Trainer Joachim Fetten und Pferd „Ostwind“, das eigentlich Aaron heißt, zeigen etwa, wie man einem Pferd das Hinlegen beibringt.



Schmuck aus Hufnägeln fertigen Birgit und Tseng-Hai Sun an. Copyright: Eva-Maria Zumbé

Doch auch wenn Aaron am Samstag weniger Lust auf seine Showeinlage hatte, war das Publikum nicht minder begeistert, als er über den Sand tollte. „Freilauf macht er in sämtlichen Filmen“, so sein Trainer. Doch nicht nur Pferdeliebhaber kommen in Satzvey auf ihre Kosten. Bei der Falknerei „Avem Venandi“ zeigen Petra Pfeifer und Thomas Krohm ihre Tiere – vom Falken bis zum Steinkauz.



„Als die Pferde durch das Feuer gelaufen sind“

Für „fünf Taler“ dürfen auch die Besucher die Vögel mal auf die Hand nehmen. Besonders für die Mädchen ist aber die Pferdeshow ein Highlight. „Uns hat es gut gefallen – besonders Ostwind“, sagte Leni Bayertz. „Und als die Pferde durch das Feuer gelaufen sind“, fügte Davina Spagnolo hinzu.



Das könnte Sie auch interessieren:

Medizinstudium Anzeige Angehende Chirurgen operierten in Mechernich Schweinefüße von Stephan Everling

Nach der Flutkatastrophe Anzeige Mechernicher Feuerwehr wächst kräftig von Thorsten Wirtz

Gewerbesteuer Anzeige Mechernich nimmt 3,2 Millionen Euro mehr ein als im Vorjahr von Thorsten Wirtz

Abschließend dürfte sich der eine oder andere ein Andenken aus Hufnägeln mitgenommen haben. Gerade der Anhänger in Form eines Pferdekopfes ist begehrt bei Birgit und Tseng-Hai Sun, die Schmuck aus Hufnägeln herstellen.