„Es war durchaus ein schwieriger Weg mit einem straffen Zeitplan“, betonte Ortsbürgermeister Bernd Wienand. Anlässlich der offiziellen Eröffnung des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Breitenbenden bedankte er sich bei allen, die in den vergangenen Monaten viel Zeit und Arbeit in das Projekt gesteckt haben: „Es geht auch irgendwie alles alleine, aber alleine geht es meist nicht gut. Nur zusammen lässt sich ein solches Projekt stemmen.“

Wie viel dieses „zusammen“ in Breitenbenden bedeutet, wissen vor allem Heinz Loosen, der den Bau praktisch als ehrenamtlicher Bauleiter begleitete, und Sandra Stürzenberger, Vorsitzende des Bürgervereins. Im März 2025 hatten die Arbeiten begonnen. Den Rohbau übernahm die Firma Lorbach, anschließend ging es für die Dorfgemeinschaft dann richtig los.

Innenausbau, Dacharbeiten und große Teile der Haustechnik wurden mit viel Eigenleistung gestemmt, wie jetzt die Mechernicher Stadtverwaltung mitteilte: Loosen, gelernter Dachdecker, kümmerte sich unter anderem ums Dach. Sandra Stürzenberger organisierte Material, plante mit, kümmerte sich darum, wie das Haus am Ende aussehen sollte und packte ebenso selbstverständlich mit an.

Bürgerverein steckte viel Zeit und Arbeit ins Dorfgemeinschaftshaus

„Im Prinzip war es bei uns jeder Urlaub, jedes freie Wochenende. Eigentlich immer“, beschrieb sie den Zeitaufwand der vergangenen Monate. Heinz Loosen sprach allein von acht Wochen Urlaub, die in das Projekt geflossen seien. Warum man sich so etwas freiwillig antue? Stürzenberger hatte darauf zunächst eine ziemlich trockene Antwort parat: „Weil wir bescheuert sind“, sagte sie lachend. Dahinter stecke aber vor allem der Wunsch, Breitenbenden wieder einen gemeinsamen Treffpunkt zu geben.

Bürgermeister Michael Fingel (v.l.), Sandra Stürzenberger und Heinz Loosen von der Dorfgemeinschaft sowie Ex-Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick durchschnitten zur Eröffnung gemeinsam das rote Band. Copyright: R. Larmann/Agentur Profipress

Denn genau der hatte im Ort zunehmend gefehlt. Früher gab es noch zwei Kneipen. Heute besteht kaum noch eine Möglichkeit, im Dorf größere Feste und Veranstaltungen unter einem Dach zu feiern. „Man hätte natürlich immer wieder ein Zelt aufbauen können. Aber das kann ein kleiner Verein heutzutage kaum noch bezahlen“, so die Vorsitzende des Bürgervereins, die dieses Amt von ihrem Vater Hans-Jürgen übernommen hat.

Das neue Haus soll deshalb möglichst vielseitig genutzt werden. Sankt Martin und der Seniorennachmittag gehören zu den nächsten Veranstaltungen. Und erste private Feiern hat das Dorfgemeinschaftshaus auch schon erlebt. Auch alte Traditionen könnten mit dem neuen Treffpunkt wieder neuen Schwung bekommen. Loosen kann sich etwa wieder eine kleine Kirmes oder ein Spritzenfest vorstellen.

Auch Alt-Bürgermeister Hans-Peter Schick kam zur Eröffnung

Zur offiziellen Eröffnung waren auch der Mechernicher Bürgermeister Michael Fingel, sein Amtsvorgänger Dr. Hans-Peter Schick und der stellvertretende Bürgermeister Heinz Schmitz gekommen. Schick hatte das Projekt während seiner Amtszeit gemeinsam mit Verwaltung, Politik und Dorfgemeinschaft auf den Weg gebracht. Nun standen der alte und der neue Bürgermeister gemeinsam vor dem Eingang und durchschnitten zusammen mit den Beteiligten symbolisch das Band.

Fingel machte anschließend deutlich, welche Bedeutung solche Treffpunkte aus seiner Sicht für die Dörfer haben. Dorfgemeinschaftshäuser stünden „für viel mehr als nur für vier Wände“. Sie seien Orte der Begegnung, die von den Menschen mit Leben gefüllt werden müssten.

Sein Dank galt deshalb nicht nur Verwaltung und Politik sowie ausdrücklich seinem Amtsvorgänger Dr. Hans-Peter Schick, sondern vor allem den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort: „Ganz wichtig sind die Menschen, die mit viel Engagement dabei sind.“ Denn mit der Fertigstellung sei die Arbeit keineswegs beendet. Ein solches Haus müsse gepflegt, erhalten und immer wieder mit Leben gefüllt werden. Dabei wolle die Stadt unterstützen, wo dies möglich sei.

Das Bürgerhaus Breitenbenden kann ab sofort auch für private Feiern und Veranstaltungen gemietet werden. Die Miete beträgt 180 Euro, für Ortsvereine sowie für Beerdigungen jeweils 80 Euro. Hinzu kommen 35 Euro für die Endreinigung. In der Vermietung enthalten sind die Nutzung von Kücheninventar, Bestuhlung und Musikanlage.

Ansprechpartnerin für Vermietungsanfragen ist Sandra Stürzenberger, Telefon: 0179 / 2 40 14 56.