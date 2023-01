Neue Technik Kinoscheune Nettersheim stellt aktuelles Sommerprogramm vor

Nettersheim – Mit einem interessanten Programm startet der Kinosommer in Nettersheim in seine neunte Saison. Bis zum Ferienende werden im Scheunenkino am Nettersheimer Hof hochklassige Filme gezeigt. Auch für Kinder hat Filmkenner Thomas Kamm, der das Programm zusammengestellt hat, ein Angebot an attraktiven Filmen parat.

Obwohl das Flair der alten Scheune, die noch von den Preußen als Teil eines Mustergutes errichtet worden war, unverändert ist, zeigt das Gerüst, das in den letzten Wochen um das Gebäude stand, dass hier einiges passiert ist. Nicht nur im Technikbereich, auch am Gebäude ist intensiv gearbeitet worden.

1800 Zuschauer im Jahr 2018

„Ich bin erleichtert, dass das Dach jetzt dicht ist“, sagte Kamm bei der Präsentation des Programms. Ehrenamtlich habe dies der gelernte Dachdecker Stefan Poensgen erledigt. Die Miete für das Gerüst sei über Sponsoring und Spenden gedeckt worden, erläuterte Norbert Crump, Vorsitzender des Nettersheimer Fördervereins.

„Es muss weitergehen“, das sei laut Crump die einhellige Überzeugung des Fördervereins gewesen, als dieser vor zwei Jahren beim Kinosommer als Veranstalter einstieg. Die Resonanz auf das Programm sei groß. Zusatzvorstellungen seien aber nicht möglich. „Der Aufwand ist zu groß“, so Kamm. 1800 Zuschauer seien im vergangenen Jahr beim Scheunenkino gewesen, meinte Crump.



Seit 2015 Umstellung auf digitale Projektoren

„Die Gäste kommen aus Köln, Aachen oder Unkel in die Eifel“, so Kamm. Zum ersten Mal sei es möglich, Filme wie „Rocketman“ oder „Bohemian Rhapsody“ von den Major-Verleihern zu bekommen. „Unserem Vorführer Peter Scheibe ist es gelungen, die Technik auf den neuesten Stand zu bringen“, berichtete Kamm. Bereits 2015 habe das Scheunenkino mit der Umstellung auf digitale Projektoren einen Techniksprung erlebt.



Doch da diese nicht nach der US-Norm DCI zertifiziert waren, konnten die ganz großen Filme nicht in der Eifel laufen. „Wenn wir die Technik normal einkaufen würden, wäre es nicht finanzierbar“, machte Kamm deutlich.

Platz für Arthouse-Kino gesucht

Kinofreunde aus Bad Münstereifel können hier ihr Wiedersehen mit einer alten Bekannten feiern. Denn die Blondine, die in dem dort vor vier Jahren aufgelösten Bad Münstereifeler Kino auf der großen runden Leuchtreklame mit dem Spruch „Komm, wir gehen ins Kino“ warb, hat ihre neue Bleibe in Nettersheim gefunden. Der Besitzer des „Café T“ habe es bei der Schließung des Kinos gerettet, erzählte Kamm.

Nicht nur in der Scheune würde Thomas Kamm gerne seine Filme zeigen. „Wie man hier sieht, ist das Publikum an so einem Programm mit Arthouse-Filmen interessiert“, betonte er. Das Potenzial sei definitiv vorhanden, und ein vergleichbares Angebot gebe es in der Eifel nicht. Deshalb sucht er einen Platz, wo ein Kino etabliert werden kann.

Das Kinoprogramm

Samstag, 3. August, 20 Uhr, „Oceans 8“, Acht Meisterdiebinnen planen einen Supercoup.

Sonntag, 4. August, 20 Uhr, „Nur ein kleiner Gefallen“, Krimikomödie im Stil des Film noir.

Donnerstag, 8. August, sowie Sonntag 11. August, jeweils 20 Uhr, „Der Vorname“ von Sönke Wortmann.

Freitag, 9. August, Samstag, 17. August, jeweils 20 Uhr, „Monsieur Claude 2“, Fortsetzung der Erfolgskomödie aus Frankreich.

Samstag, 10. August, Sonntag 18. August, jeweils 20 Uhr, „Rocketman“, Filmmusical über Elton John.

Donnerstag, 15. August, Donnerstag 22. August, jeweils 20 Uhr, „Der Junge muss an die frische Luft“, Der Film über die Kindheit von Hape Kerkeling.

Freitag, 16. August, 20 Uhr, „Das Ende der Wahrheit“, Politthriller.

Freitag, 23. August und Sonntag 25. August, jeweils 20 Uhr, „Bohemian Rhapsody“, Der Film über die Rockband „Queen“.

Samstag 24. August, 20 Uhr, „Fisherman“s Friends“, Ein Shanty-Chor raubeiniger Fischer aus Cornwall auf dem Weg zum Plattenvertrag.

Donnerstag, 29. August, 20 Uhr, „Kaviar“, Österreichische Komödie um russische Oligarchen und angeschmierte Politiker.

Freitag, 30. August, 20 Uhr, „Zwischen den Zeilen“, Französischer Film mit Juliette Binoche.

Samstag 31. August, 20 Uhr, „Der Flohmarkt von Madame Claire“, quirlige Dramödie mit Catherine Deneuve.

Sonntag, 1. September, 20 Uhr, „Ein Gauner und Gentleman“, Paraderolle für Robert Redford.

Kinderkino:

Samstag, 10. August, 17 Uhr, „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“.

Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, 17 Uhr, „Royal Corgi – Der Liebling der Queen“.

Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils 17 Uhr, „Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel“.

Samstag 31. August und Sonntag, 1. September, jeweils 17 Uhr, „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. (sev)