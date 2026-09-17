Mit einem Musikfest feierte der Musikverein Eifelklänge Herhahn-Morsbach sein rundes Jubiläum. Seit 50 Jahren sorgt der Verein mit seinen Musikern für den guten Ton in den beiden Dörfern. Ob Marsch, Polka, ob Unterhaltungs- oder konzertante Blasmusik, kirchlich oder festlich, die „Eifelklänge“ um ihre Vorsitzende Vanessa Laux und deren Stellvertreterin Isabel Schülter sind aus dem Dorfleben in Herhahn-Morsbach nicht mehr wegzudenken. Dafür sorgen 35 aktive Musikerinnen und Musiker unter Dirigent Marco Wergen, als Unterstützung wirken rund 50 inaktive Mitglieder mit.

Scheckübergabe mit Bürgermeister Pfennings. Copyright: privat/Niklas Hupp

1976 waren es gerade einmal drei Musikbegeisterte gewesen, die die Bläsergruppe Herhahn-Morsbach ins Leben riefen. Schnell erhielt der junge Verein Zulauf und wuchs bis zu seiner heutigen Größe an. Nach wie vor wird in der Blockflötengruppe in Kooperation mit der Musikschule Schleiden der eigene Nachwuchs für den Verein ausgebildet.

Der Bürgermeister brachte eine Förderung der Bürgerstiftung mit

Fast zwei Jahre Planung hatte das Geburtstagsfest in Anspruch genommen. Das Festwochenende begann am Samstagabend mit Live-Musik von Heinz Hilgers und seinen Musikanten, die mit ihrem Programm für Stimmung unter den Besuchern sorgten. Damit war der Auftakt für das sonntägliche Musikfest gesetzt. Nach der Messe in der Herhahner Pfarrkirche St. Katharina ging es unter der Begleitung des Tambourcorps Eifelgold Herhahn-Morsbach zum Bürgerhaus.

Dort waren zur Unterhaltung der vielen Gäste neben dem Tambourcorps Eifelgold auch mehrere befreundete Musikvereine aktiv. Im Laufe des Tages spielten der Musikverein Schöneseiffen, die Spielgemeinschaft Ettelscheid-Dreiborn, der Musikverein Sistig-Krekel und der Musikverein Kall. Als hochrangige Gratulanten waren Landrat Markus Ramers und Bürgermeister Ingo Pfennings zu der Veranstaltung gekommen, um ein Grußwort beizusteuern. Pfennings hatte außerdem ein Geschenk mitgebracht. Er übergab eine Förderung von 800 Euro der Bürgerstiftung Schleiden für die Jubiläumsfestschrift des Musikvereins.