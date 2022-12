Neustart im Festzelt Schleidener Rewe-Markt ist wieder für Kunden da

Schleiden – In kleinen Schritten hält die Normalität Einzug in das von der Hochwasserkatastrophe so schwer getroffene Schleidener Tal. Am Donnerstag öffnete der Schleidener Rewe-Markt in einem großen Festzelt seine Türen für die Kundschaft. Große Erleichterung herrschte bei den Kunden, die sich gleich zahlreich auf den Weg machten.

„Die Stadt wurde oft angerufen, wann wir wieder öffnen, und ich weiß auch, dass beim Nahkauf in Schleiden viele Nachfragen ankommen“, sagte Michael Rieck. In seinem Rewe-Markt waren diese Nachfragen nicht möglich – die Telefonanlage ist immer noch nicht wieder vollständig instandgesetzt.

„Bemühen uns jeden Artikel zu organisieren“

Auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche stehen nun 15000 Produkte zur Verfügung – gegenüber den 25000 Produkten, die der Markt in seinem angestammten und von der Flut zerstörten Gebäude bereithielt. „Da müssen wir natürlich Abstriche machen. Aber wir bleiben dabei, dass wir uns bemühen, jeden speziellen Artikel zu organisieren, den die Kunden sich wünschen“, versprach Rieck.



Mit einer Rose begrüßte Sandra Lange die Kunden, Michael Rieck (M.) und Ingo Pfennings freuten sich über die Eröffnung. Copyright: Stephan Everling

Das sei vor allem im Hinblick auf Weihnachten wichtig, weil bis dahin die Renovierung des ursprünglichen Marktes noch nicht abgeschlossen sei. „Einen Zeitplan habe ich noch nicht, da gibt es noch zu viele Unsicherheiten – etwa die Frage, ob der Fußboden ersetzt werden muss“, sagte er.

Erleichterung bei den Kunden

„Toll, wie das angenommen wird“, sagte Bürgermeister Ingo Pfennings. Die Idee zu dem Supermarkt im Zelt sei in einem Gespräch mit der Rewe-Einkaufszentrale entstanden. Innerhalb von vier Wochen sei die Notlösung umgesetzt worden: „Da ziehe ich den Hut vor.“

Sehr erleichtert war Michael Kudszus aus Olef, der um 9 Uhr im Zelt stand. „Ich bin sehr häufig hier“, sagte er. Es gebe eine kompetente Beratung, alles sei zu finden, er fühle sich wohl. In den vergangenen Wochen sei alles improvisiert gewesen: „Ich war dann in anderen Orten einkaufen oder habe mir von einer Bekannten aus Belgien Lebensmittel mitbringen lassen.“

Mobau-Baustoffhandel geöffnet

Markus Wiesen Copyright: Stephan Everling

Ebenfalls am Donnerstag hat auch der Mobau in Schleiden seine Baustoffhandlung geöffnet. „Das war nur durch eine brutale Energieleistung der Mitarbeiter möglich“, bedankte sich Standortleiter Markus Wiesen.



Es sei allen wichtig gewesen, so schnell wie möglich wieder die Belieferung der Kunden mit Baustoffen aufzunehmen, da nun die Sanierungsarbeiten beginnen. Noch bis ins nächste Jahr werde es jedoch dauern, bis der Baumarkt geöffnet werden könne, so Wiesen. Doch auch für die privaten Kunden stehe die Baustoffhandlung zur Verfügung. „Unsere Mitarbeiter werden alles tun, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen“, versprach Wiesen. (sev)

Auch Bäcker, Friseur und Gartencenter wieder in Betrieb

Mit angepackt haben auch die Mitarbeiter. „Es war schon ungewohnt, Regale aufzubauen“, berichtete Gabi Lux. Doch es habe Spaß gemacht, es habe die Mitarbeiter zusammengeschweißt. „Fast alles hat bei dem Umzug funktioniert“, sagte Rieck.



Einzig mit der Kühlung für die Frischfleischtheke habe es Probleme gegeben. Allerdings könne dies am kommenden Mittwoch mit einem zusätzlichen Gerät gelöst werden, so dass dann auch Frischfleisch angeboten werde.



„Besonders freut mich, dass auch unsere Nachbarn und Partner mitziehen“, sagte Rieck. Bäcker, Friseur und Gartencenter Geschwind haben ebenfalls am Donnerstag wieder den Betrieb aufgenommen.