So einen Abend hatte Schleiden lange nicht mehr erlebt. Denn zum ersten Mal seit sieben Jahren konnte die neu formierte KG Blau-Weiß Schleiden am Samstagabend in die Mensa der Realschule einladen, um die Proklamation einer eigenen närrischen Tollität zu feiern. Mit Prinzessin Leonie I. (Lennartz) gehen die Schleidener in die kurze Karnevalssession 2026/27.

„Ihr seid aber groß geworden!“

Da die Schleidener traditionell Kinder- oder Jugendtollitäten haben, hätte der Vorsitzende und Präsident Meiko Augustin, der mit seiner Stellvertreterin Nadja Härter durch das Programm der Proklamationssitzung führte, mit Fug und Recht „Ihr seid aber groß geworden“ zu den vorherigen Tollitäten sagen können.

Im Alter von 14 Jahren hatten Prinz Elias I. und Prinzessin Lara I. die Schleidener KG einst durch den Karneval geführt, nun wurden sie als Erwachsene deproklamiert, was so in der Vereinsgeschichte auch noch nicht vorkam. Erst Corona und dann die Flut, die die Schleidener Karnevalsvereine schwer getroffen hatte, hatten verhindert, dass in den vergangenen Jahren Proklamationen stattfinden konnten.

Bürgermeister führt Prinzessin Leonie ins Amt ein

Bürgermeister Ingo Pfennings übernahm die Aufgabe, Prinzessin Leonie in ihr Amt einzuführen. Viele Gastvereine waren in die Mensa gekommen und boten einen würdigen Rahmen für die Veranstaltung. Fast alle Vereine hatten eine Tanzformation mitgebracht, die ihren aktuellen Sessionstanz vorführte.

Denn auch Prinzessin Leonie ist begeistertes Mitglied der Tanzgarden in Schleiden. Vor rund zehn Jahren begann sie ihre Tanztätigkeit als kleines Fünkchen bei den Schleidenern und tanzt seitdem in verschiedenen Formationen des Vereins. Genauso übrigens wie ihre Schwestern Amy und Hanna, die ebenfalls in den blau-weißen Tanzgarden aktiv sind. Die Eltern engagieren sich ebenfalls in dem Verein.

Tänzerinnen zeigten ihr Können auf der Bühne

Bei der Proklamationsveranstaltung präsentierten sich auch die Garden der Blau-Weiß Schleiden. Neben den Fünkchen und den ganz kleinen Minis war auch die Prinzengarde auf der Bühne zu sehen. Auch die beiden Solomariechen Nara und Mia zeigten dem Schleidener Publikum ihre neuen Tänze.

Neue Kostüme dank großem Zulauf

Gerade auf den Tanzbereich der KG Blau-Weiß Schleiden richtete sich in den vergangenen Monaten das Augenmerk im Verein. Denn alle Tanzgarden wurden neu eingekleidet und konnten sich bei der Proklamation in ihren neuen Kostümen zeigen. Diese Investition sei nicht nur notwendig gewesen, um die Verluste aus der Flut auszugleichen, sondern habe einen erfreulichen Grund, berichtete Augustin. „Wir haben sind an Weiberfastnacht mit unseren Tänzern in die Kindergärten gegangen und haben seitdem einen riesigen Zuwachs gehabt, was neue Kostüme notwendig machte“, sagte er. Durch das einheitliche Design könnten zudem Tänzer zwischen den Garden wechseln, ohne ein neues Outfit zu benötigen.

Prunkwagen bekommt ein Dach

Ein neues Äußeres erhält derzeit auch der neu erworbene Prunkwagen, der im vergangenen Jahr seine Premiere hatte. Aufgrund der Erfahrungen bei dem schlechten Wetter in der letzten Session konnte Augustin sich einen Wunsch erfüllen: „Der Wagen erhält ein Dach“, verriet er. (sev)