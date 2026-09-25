Zu einem ungewöhnlichen Geburtstag mit Tag der offenen Tür lädt die Stadt Schleiden am Sonntag, 27. September, ab 11 Uhr ein. Gefeiert werden 111+1 Jahre Rathaus Schleiden. Es gibt Einblicke in Gebäude und die kommunale Arbeit, zwei Ausstellungen mit historischen Aufnahmen und Fotos des Gemünder Fotografen Michael Usadel und Infostände von verschiedenen Vereinen und Institutionen. Kinder können malen oder basteln.

Das heute als Stadtverwaltung genutzte, denkmalgeschützte Gebäude war 1914 als Königlich Preußisches Landratsamt errichtet und ein Jahr später von der Kreisverwaltung bezogen worden. Es gilt als charakteristisches Beispiel deutscher Avantgarde-Architektur. Im Zweiten Weltkrieg wurde es Ende 1944 schwer beschädigt. Landrat und Mitarbeiter mussten deshalb ins Kloster Steinfeld umziehen.

Zum Jubiläumsfest ist ein umfangreiches Programm geplant

Nach Beseitigung der Kriegsschäden wurde das Gebäude bis Ende 1971 vom Kreis Schleiden als Dienstsitz genutzt. Anschließend erwarb die Stadt den Bau und nutzt ihn seitdem als Rathaus. Bereits das 100-jährige Jubiläum sei ein Jahr später als „100+1“ gefeiert worden, teilt die Stadt mit. Dies werde nun fortgesetzt und 111+1 Jahre gefeiert.

Eine Aufnahme zeigt den Innenhof des Gebäudeensembles in den 1970er-Jahren. Copyright: privat/Peter Felten

Am Tag der offenen Tür sind unter anderem Führungen sowie eine Fragerunde mit Kindern und dem Bürgermeister geplant. Dabei besteht auch die Gelegenheit, ein Foto im Bürgermeisterzimmer zu machen. Zudem wird Wolfgang Fuchs, Wehrleiter und Leiter der Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz bei der Stadt, in der neuen Koordinierungsstelle den Bereich Brand- und Katastrophenschutz vorstellen. Darüber hinaus präsentiert die Feuerwehr Schleiden Fahrzeuge, darunter auch ein neues Spezialfahrzeug zur Waldbrandbekämpfung. Informationen zu Notfallmeldestellen, eine Modulpalette sowie Medien zur Bevölkerungsinformation im Innenhof des Rathauses ergänzen das Angebot im Bereich Brand- und Katastrophenschutz.

In der ersten Etage wird eine Ausstellung mit historischen Aufnahmen des ehemaligen Landratsamtes gezeigt. Besucher können dort Bilder vom Bau, alte Innen- und Außenansichten sowie die Rathäuser der vormals selbstverwalteten Gebietskörperschaften entdecken. Der Gemünder Fotografen Michael Usadel präsentiert an den Treppenaufgängen und in der zweiten Etage unter dem Titel „Still Life“ Stillleben als besonderen Teil seines künstlerischen Schaffens. Die Werke verbinden Elemente klassischer Malerei mit moderner Fotografie.

Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und gekühlte Getränke gibt es in einer Cafeteria. Dort wird neben einer Malecke auch Kinderbasteln angeboten. Die eingereichten Bilder aus dem Malwettbewerb „Male Dein Rathaus“ oder „Male Deinen Lieblingsplatz im Stadtgebiet“ können im Ratssaal angesehen werden, wo auch um 15 Uhr die Prämierung stattfindet.

Das Geschichtsforum Schleiden, der Musikschulzweckverband Schleiden, die Bürgerstiftung Schleiden, die Gesellschaft für Wirtschaft, Tourismus und Veranstaltungen und die Stadt informieren an Ständen über ihre Arbeit und Angebote. „Das ehemalige Königliche Landratsamt ist wohl auch heute noch das schönste Rathaus im Kreis Euskirchen und dürfte im gesamten Bundesland in den Top Ten sein“, erklärte Bürgermeister Ingo Pfennings.