Wir möchten weg von der Kohle, nicht länger abhängig sein vom russischen Gas, die Atomkraftwerke besser gestern als morgen abschalten und auch kein Öl aus dem Nahen Osten importieren. Unterstützenswerte Ziele in Anbetracht der Klimakrise und der politischen Weltlage.

Gleichzeitig möchten wir aber auch keine Windräder oder Solarzellen, denn die verschandeln ja die Landschaft. Und kleine Wasserkraftanlagen, die das nutzen, was eh schon da ist, sind laut Bund unwirtschaftlich. Was möchten wir denn dann? Woher sollen wir die Energie, die wir in der modernen Welt für unsere Elektroautos, Homeofficeplätze und smarten Küchengeräte brauchen, denn bekommen?

Es gibt da diesen Spruch: Auch Kleinvieh macht Mist – und das gilt nicht nur beim Geld, sondern auch bei der Energie.