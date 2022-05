Sport im Kreis Euskirchen: Celine Schneider ist NRW-Meisterin

Sonntag, 1. Mai: Keldenicher Läuferin erfolgreich

Leichtathletik: Celine Schneider aus Keldenich, die für das LAZ Puma Rhein-Sieg antritt, ist NRW-Meisterin über 5000 Meter in der Altersklasse U20. Sie kam mit nur zwei Sekunden Vorsprung vor den favorisierten Läuferinnen aus Münster ins Ziel. Laut Vater Norbert Schneider sei seine Tochter taktisch gelaufen, sodass sie in der letzten Runde noch ausreichend Kraft hatte, die beiden Läuferinnen vor ihr zu überholen. Erstmals gelang es Celine Schneider, unter 18 Minuten zu bleiben.

Ergebnisdienst: In der Handball-Verbandsliga besiegte der Aufstiegsaspirant TV Palmersheim die HSG Rösrath/Forsbach mit 31:18. Die Frauen der HSG Euskirchen verloren ihr letztes Heimspiel gegen Polizei SV Köln II mit 27:29. In der 2. Basketball-Regionalliga unterlagen die ErftBaskets Bad Münstereifel gegen den Tabellenletzten Adler Frintrop mit 56:73. Der TuS Zülpich ging in der Oberliga-Platzierungsrunde beim SC Fast-Break Leverkusen mit 49:73 unter.

Samstag, 30. April: Handballer erfolgreich – Frauenberg verliert wichtiges Spiel

Fußball: Ergebnisdienst: In der Bezirksliga hat Welldorf-Güsten dem SV Sötenich die Maifeier versaut. Der SVS unterlag zu Hause mit 1:3 und bleibt auf dem 16. Tabellenplatz. Für Sötenich traf Dennis Jäckel zum zwischenzeitlichen 1:2. In der C-Junioren-Mittelrheinliga besiegte die JSG Erft 01 die Gäste von BW Hand mit 4:2. Die Euskirchener sind damit aktuell Tabellenführer, weil sie ein Spiel mehr als Troisdorf haben. In der B-Junioren-Bezirksliga verlor die JSG Erft zu Hause gegen Ford Niehl mit 0:3. Und weil es für die Bezirksliga und die Kreisligen wichtig ist: In der Regionalliga spielten sowohl der Bonner SC als auch Alemannia Aachen unentschieden. Weil der SV Straelen gewonnen hat, ist der Bonner SC zwei Spieltage vor Schluss auf einen Abstiegsplatz gerutscht - als zweiter Verein vom Mittelrhein. Damit ist der Viertletzte der Bezirksliga-Staffel 3 in echter Abstiegsgefahr.



Handball: Schönes Geburtstagsgeschenk für Trainer Stefan Tuitje: Die HSG Euskirchen gewinnt in der Handball-Landesliga gegen Tabellenführer Geislar-Oberkassel mit 28:22 (11:12). Euskirchen zieht damit nach Pluspunkten gleich mit dem Kontrahenten und dem Zweitplatzierten Gelpe/Strombach II, hat aber mehr Spiele als die beiden Erstplatzierten.

Fußball: Der SV Frauenberg hat in der Fußball-Bezirksliga das wichtige Kellerduell beim Hambacher SV mit 3:2 verloren. Die Tore für Frauenberg erzielten Marlon Große und Niklas Granrath. Hambach springt damit an Frauenberg vorbei, die jetzt Platz 15 belegen, der je nach Anzahl der Bezirksliga-Absteiger und dem Zeitpunkt der Abmeldung von Habbelrath-Grefrath einen Abstiegsplatz bedeutet.

Freitag, 29. April: Fußball-Regeln ab Mai – Viele neue Fußballspieler für TuS Zülpich



Basketball: Die letzten vier Spiele der ErftBaskets Bad Münstereifel werden zum Charaktertest für die Mannschaft von Trainer Philipp Sparwasser. Wenn man so will, geht es für den Siebtplatzierten der 2. Regionalliga nur noch um die Goldene Ananas. Dennoch hat Sparwasser Ziele: Er will die Saison mit einem ausgeglichenen Verhältnis beenden – aktuell stehen die ErftBaskets bei acht Siegen und zehn Niederlagen. „Drei Siege in vier Spielen sind realistisch“, meint Sparwasser. Am Samstag geht es ab 19.30 Uhr in der Willi-Maurer-Halle in Euskirchen gegen den Tabellenletzten Adler Frintrop, aber auch die Baskets Schwelm und der Leichlinger TV – allesamt Vereine, die hinter den Münstereifelern stehen und die noch gegen den Abstieg kämpfen – warten noch auf Sparwassers Jungs, genau wie Tabellenführer TG Düsseldorf. Gegen Adler Frintrop ist die personelle Lage der ErftBaskets, wie eigentlich schon in den Wochen vor der langen Pause, die seit 2. April dauert, schwierig. Alex Schöpfer fällt mit einem Bluterguss im Knie aus, auch auf Nico Zimmermann muss die Mannschaft, vermutlich zum letzten Mal, verzichten. Auch hinter Dominik Hutzler steht noch ein Fragezeichen. Das gilt auch für die Prognose zum Spiel. „Frintrop stand vor Corona ganz oben, jetzt ganz unten“, sagt Sparwasser und zeichnet damit das Bild, wie unberechenbar der Sport mittlerweile ist. „Ich gehe von einem sehr harten Spiel aus, denn Frintrop agiert oft an der Grenze zur Legalität“, warnt er seine Jungs.



Die Zweitvertretung der ErftBaskets tritt in der Landesliga am Maifeiertag bei Tus Brauweiler an. Der TuS Zülpich muss am Samstag in der Oberliga-Platzierungsrunde zu Fast-Break Leverkusen.



Fußball: Ab 1, Mai gelten im Fußball treten bis Saisonende besondere Regeln in Kraft: Bei Nichtantritt einer Mannschaft erhält sie nicht nur eine Geldstrafe, sondern pro nicht angetretender Partie drei Punkte Abzug in der kommenden Saison. Zieht sich eine Mannschaft ab dem 1. Mai zurück, werden die bisherigen Spiele gewertet, die restlichen Partien mit 2:0 für den Gegner gewertet. Die dritte Regel ist durch das Ende der Kreisliga-Saison nur noch für die Kreisliga B2 relevant. Unklar ist, ob der Fußballkreis die Regel im Kreispokal ab 8. Mai anwendet. Kurz und knapp: Vereine dürfen nicht mehr so einfach Spieler aus höherklassigen ersten Mannschaft in der zweiten Einsätzen. Es müssen Fristen eingehalten werden.



Die Kreisliga-Saison ist rum und schon werden die ersten Transfers getätigt. Michael Müller (31), Mittelfeldspieler bei Eintracht Lommersum, hört mit dem Fußballspielen auf. Stürmer Angelo Teixeira de Almeida (22) wechselt vom SC Roitzheim zum möglichen Aufsteiger D-H-O. Die restlichen Spieler wechseln alle nach Zülpich (wobei einige Wechsel, etwa bei Felix Hintzen (31, Mittelfeld, vorher SV Füssenich) nur Nachträge sind): Alexandros Stefanidis (22, Abwehr, Füssenich), Laurenz Hack (30, Mittelfeld, Feytal), Daniel Esser (27, MIttelfeld, Enzen-Dürscheven), Enis Konan (29, Torwart, Ülpenich), Michael Marienfeld (30, Mittelfeld, Sievernich), DAvid Schleifer (29, Torwart, Voreifel), Denis Kutscheruk (Mittelfeld, Enzen-Dürscheven).

Donnerstag, 28. April: A- und B-Jugend erfolgreich – Aachen verlässt Abstiegsränge – Hauschke siegt in Italien



Jugendfußball: Die A-Junioren der JSG Erft haben ihr Nachholspiel bei BW Friesdorf mit 7:0 (3:0) gewonnen. Die Tore erzielten Felix Schlößer (2), Raphael Kremp (2), Arthur Eisfeld, Timo Klünter und Pedro Brigagao. Auch die B-Junioren waren erfolgreich. Die Mannschaft von Marcel Schmitz setzte sich gegen den FC Hürth mit 6:0 (3:0) durch. „Damit war der Gegner noch gut bedient“, sagte Schmitz. Deine Treffer erzielten: Jan Luca Lenz (3), Jehon Vatovci, Alex Sartison und Kilian Sroka.

Fußball: In der Regionalliga hat Alemannia Aachen die Abstiegsplätze verlassen. Drei Spieltage vor Saisonende steht damit nur der FC Wegberg-Beeck als Mittelrhein-Verein auf einem Abstiegsplatz. Aachen und der Bonner SC sind aber noch gefährdet. Die aktuelle Platzierung hat Auswirkungen auf die unteren Ligen. Aktuell würde der nach Quotientenregelung beste Tabellenzweite der vier Bezirksligen in die Landesliga aufsteigen. Gleichzeitig gäbe es nur drei Absteiger aus der Bezirksliga. Platz 15 bedeutet also die Rettung. Genaueres weiß man aber erst nach dem Ende der Regionalliga-Saison am 14. Mai.

Segelsport: Der Euskirchener André Hauschke, der für den Zülpicher Verein RSCZ startet, hat sich bei der 46. Traditionsregatta der Katamaranklassen an der Adria den Gesamtsieg aller Klassen gesichert. Nun steht für Hauschke die längste Sportsegelregatta der Welt, Worrell 1000, an der Ostküste der USA statt. Hauschke tritt mit Stefan Rumpf als Team Deutschland an.

MIttwoch, 27. April: Zülpich rüstet auf – Zwei neue Spieler für D-H-O – Statement von Habbelrath-Grefrath

Fußball: Hat der TuS Zülpich den Nachfolger von David Sasse gefunden? Wie der TuS vermeldete, wird in der Sommerpause Dominik Spies vom Bezirksliga-Konkurrenten SV Nierfeld nach Zülpich wechseln. Der 26-jährige Spies hat in dieser Saison in 26 Spielen elf Tore erzielt.

Der Vielleicht-Aufsteiger Sportfreunde D-H-O verstärkt sich mit zwei Spielern des SC Roitzheim. Mittelfeldspieler Alexander Prüfer und Stürmer Kevin Borowski wechseln dann eventuell in die Kreisliga A.

Der GA Habbelrath-Grefrath hatte angekündigt, sich nach der Saison aus der Bezirksliga zurückzuziehen, um in der Kreisliga A einen Neuanfang zu wagen. Für die Bezirksligisten im Abstiegskampf ist aber der Zeitpunkt des Rückzugs entscheiden. Findet dieser bis zum letzten Spieltag um 23.59 Uhr statt, gilt Habbelrath als aktueller Abstieg, wodurch sich die Zahl der restlichen Absteiger reduziert. Meldet man sich danach ab, steigt man zwar ebenfalls ab, an den restlichen Abstiegsrängen ändert sich aber nichts. "Wir haben vor, die Saison zu Ende zu spielen, damit alle unsere Spiele gewertet werden", sagte der Vorsitzende Sebastian Pastors im Gespräch mit dieser Zeitung. Bei einem sofortigen Rückzug würde man nämlich ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Vorstellen könnte man sich jedoch, um den Mannschaften im Abstiegskampf zu helfen, sich rechtzeitig abzumelden, um als Absteiger zu gelten. Davon profitieren könnten auch der SV Frauenberg und der SV Sötenich, die akut im Abstiegskampf stecken. Der SV Nierfeld dürfte nach den Ergebnissen der letzten Wochen zunächst gesichert sein.

Sonntag, 24. April: Kreisduell abgesagt – SV Kurdistan entässt Trainer Önal – Habbelrath-Grefrath zieht nach der Saison zurück – Bessenich beendet Saison ohne Punktverlust

Fußball Bezirksliga: In der Fußball-Bezirksliga sind in den vergangenen Tagen ein paar Entscheidungen gefallen. Das kreisinterne Kellerduell zwischen Frauenberg und Sötenich wird auf Donnerstag, 19. Mai, verschoben. Der SVS hat immer noch zu viele Corona-Ausfälle. Der TuS Zülpich kann mit eine Sieg heute bei der SG Voreifel Tabellenführer werden, da Tabellenführer Lich-Steinstraß bei Welldorf-Güsten am Samstagabend nur unentschieden gespielt hat. Nach Informationen dieser Zeitung hat der Tabellendritte SV Kurdistan Düren Trainer Ulas Önal entlassen. Die Hinrunde beendete Kurdistan noch mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz 1, in der Rückrunde hat das Team bislang erst 14 von möglichen 27 Punkten geholt und rangiert auf Platz 7. Nach der Saison zurückziehen will sich nach eigener Aussage GA Habbelrath-Grefrath. Damit stünde der Verein, der die Bezirksliga-Saison aber beenden will, als Absteiger fest. Zweiter Absteiger ist der Euskirchener TSC, auch wenn er sich theoretisch noch retten kann. Aktuell wäre dann der Türkische SV Düren auf einem direkten Abstiegsplatz. Sötenich als momentaner 15. muss tatsächlich auf den Ausgang der Regionalliga West werfen. Dort können nur noch maximal zwei Mannschaften aus dem Mittelrhein absteigen, wobei Wegberg-Beeck sogut wie feststeht. Aktuell wäre auch Alemannia Aachen abgestiegen, das aber noch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz hat. Aber auch der Bonner SC ist gefährdet. Bleibt Wegberg-Beeck einziger Absteiger vom Mittelrhein, dann ist der Tabellenplatz 15 in der Bezirksliga 3 kein Abstiegsplatz. Erwischt es neben Wegberg noch einen weiteren Mittelrhein-Verein aus der Regionalliga, ist Platz 15 ein Kann-Abstiegsplatz, denn dann steigt die Mannschaft aus den Staffel 1 oder 3 mit dem niedrigeren Punkte-Quotienten ab. Aktuell hätte Sötenich einen Quotienten von 0,79, Höhenhausen in Staffel 1 einen von 0,875.

In der Kreisliga A ist das Spiel Bessenich gegen Erftstadt-Lechenich II wegen Spielermangel der Lechenicher abgesagt worden. Die Punkte erhält Bessenich. Der Rhenania gelingt damit die perfekte Saison ohne eine einzigen Punktverlust.

Donnerstag, 21. April: Milena Vogel und Markus Mey siegten in Konzen



Laufen: Der dritte Lauf des Eifel-Cups findet am Sonntag in Simmerath statt. Veranstalter des ersten Kraremann-Laufs, für den sich Sportler noch bis Freitag anmelden können, ist die Hansa-Gemeinschaft Simmerath. Start ist um 11 Uhr am Kirchplatz. Die Athleten aus dem Kreis Euskirchen wollen an die erfreulichen Resultate des Belgenbach-Trails in Konzen vor knapp zwei Wochen anknüpfen. Bei den Frauen gewann Milena Vogel vom Team Der Grüne Punkt Schleiden, bei den Männern Markus Mey von Peters Sportteam. Magdalena Krosch aus Geich wurde Dritte, Petra Krämer Wolf (LC Euskirchen) Vierte und Birthe Berg (Hochseilgarten Nettersheim) Achte.



Mittwoch, 20. April: 48 Teilnehmer im Kreispokal 2021/22 – Spieltag in der Kreisliga B2 wird auf 4. Mai verschoben – Türk Gencligi II nächste Saison B-Ligist – Sötenich gegen Mechernich jetzt erst im Mai

Fußball: Der Kreispokal 2021/22 ist ausgelost. 48 Mannschaften haben gemeldet, Die 16 höchstklassigen und quotientenstärksten Teams haben ein Freilos. Nicht gemeldet haben der Landesligist Erftstadt-Lechenich und die Bezirksligsten SV Sötenich und SV Nierfeld. Freilose haben: Bliesheim, Zülpich, Erftstadt-Lechenich II, Flamersheim/Kirchheim, Blessem, Schönau, Mechernich, Frauenberg, Weilerswist, Bessenich, Ländchen-Sieberath, Wißkirchen, Golbach, Stotzheim, Lommersum und Euskirchen. Die 16 Erstrundenpartien sind: Satzvey - Füssenich-Geich, Dahlem/Schmidtheim - Oleftal, Firmenich - Sötenich II, Kall - Rotbachtal/Strempt, Blankenheimerdorf/Erfthöhen - Dreiborn, Niederelvenich/Mülheim-Wichterich - Türk Gencligi, Ülpenich - Metternich, Bronsfeld - SG 92, Feytal - Roitzheim, Keldenich/Scheven - Schöneseiffen, Nierfeld II - Rinnen, Eifel - D-H-O, Billig/Veytal - Mutscheid/Effelsberg/Houverath, Weyer - Wüschheim-Büllesheim, Sistig/Krekel - Erft, Dom-Esch - Marmagen-Nettersheim. Die erste Runde wird am Sonntag, 8. Mai, ausgetragen. Durch die Freilose stehen auch schon vier Partien der zweiten Runde fest. Drei dieser Partien werden am Mittwoch, 11. Mai, ausgetragen, weil Bezirksligisten antreten: Bliesheim - Frauenberg, Schönau - Mechernich, Flamersheim/Kirchheim - Euskirchen. Die Partie Stotzheim - Lommersum ist für Sonntag, 15. Mai, vorgesehen. Das Endspiel findet am 4. Juni in Frauenberg statt. Der Gewinner darf mit großer Wahrscheinlichkeit am FVM-Pokal teilnehmen, ist dann aber für den Kreispokal 2022/23 gesperrt, der im Juli/August ausgetragen wird.



Wegen mehrerer Corona-Fälle muss die DJK Dreiborn ihre Partie am Sonntag beim SV Rinnen absagen. Weil es sich um den letzten Spieltag handelt, werden alle Partien der Kreisliga B2 auf Mittwoch, 4. Mai, verlegt. Jede der sechs Partien ist relevant für den Auf- oder Abstieg.



Türk Gencligi II steht als erster Aufsteiger aus der Kreisliga C4 fest. Denn der SC Roitzheim III hat das letzte Saisonspiel gegen Türk Gencligi II abgesagt. Selbst, wenn Türk Gencligi noch auf Platz zwei abrutscht, steht der Aufstieg fest, weil die Euskirchener bester Tabellenzweiter aller vier Kreisliga-C-Staffeln wären.



Das Nachholspiel des 24. Spieltags, SV Sötenich gegen TuS Mechernich, das am Donnerstag, 21. April stattfinden sollte, ist erneut verschoben worden. Es findet nun am Donnerstag, 5. Mai, 19 Uhr, statt. Grund dürften die Corona-Fälle im Sötenicher Team sein, die auch schon am Sonntag für eine Verlegung des Spiels gegen Ahrem auf den 12. Mai gesorgt haben. Ob Sötenich am kommenden Sonntag zum kreisinternen Kellerduell beim SV Frauenberg antreten kann, ist momentan unklar.

Sonntag, 17. April: Blum künftig in der Reserve

Fußball: Der TuS Dom-Esch ist am grünen Tisch aufgestiegen. Die Partie am Ostermontag gegen den FC Heval II ist abgesagt worden und wird für den TuS gewertet. Der Grund: Heval war am Ostersamstag zum Spiel gegen Frauenberg nicht angetreten. Es war die dritte Partie der Saison, bei der der FC Heval nicht aufgelaufen ist. Und damit vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde.



Die Partie des SV Sötenich gegen RW Ahrem ist cornabedingt abgesagt worden. Auch das Derby gegen die TuS Mechernich am Donnerstag steht auf der Kippe.



Der TuS Zülpich muss künftig auf die Dienste von Marcel Blum verzichten. Der Allrounder tritt kürzer und geht in die Reserve. Auch Nico Rother wird weniger zur Verfügung stehen, weil er seinen Wohnort wechselt.

Freitag, 15. April: Nierfeld schlägt Voreifel



Fußball: Der SV Nierfeld ist zurück in der Erfolgsspur. Die Eifeler gewannen ihr Heimspiel gegen die SG Voreifel mit 5:2. Die Tore erzielten Fabian Langen, Dominik Spies, Ghartey Anderson, Sven Pohl und Jonas Küpper.

Mittwoch, 13. April: Spitzenspiel in Golbach

Fußball: Verliert der SV Bessenich am Mittwoch in Golbach nicht, ist der Mannschaft von Artur Mezler der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Das Kreisliga-A-Spiel in Golbach wird um 19 Uhr angepfiffen.

Dienstag, 12. April: Marcin Kruk verlässt HSG

Handball: Bei der HSG Euskirchen stehen zum Ende der Saison einige Trainerwechsel an. Nach Informationen dieser Zeitung wird Marcin Kruk in der neuen Saison nicht mehr die Frauenmannschaft der HSG coachen. Kruk führte das Team in die Verbandsliga. Ein Nachfolger stehe zwar in den Startlöchern, der Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben, heißt es aus Reihen des Vereins.

Auch der Trainer der zweiten und dritten Mannschaft sowie der A-Juniorinnen, Julian Meyer, verlässt den Verein. Er schließt sich der HSG Geislar-Oberkassel an und übernimmt dort die Frauenmannschaft.

Montag, 11. April: Vogel in Konzen nicht zu schlagen

Leichtathletik: Milena Vogel hat den Belgenbach-Trail in Konzen gewonnen. Für die zehn Kilometer benötigte die Eifelerin 48:41 Minuten. Bei den Herren setzte sich Markus Mey durch.

Sonntag, 10. April: HSG nach Niederlage wieder gefordert

Handball: Der TV Palmersheim hat erneut die Muskeln spielen lassen. Die Mannschaft von Peter Trimborn gewann 32:18 gegen den TV Jahn Köln-Wahn. In der Landesliga unterlag die HSG Euskirchen gegen Nümbrecht II mit 23:27. Am Sonntag um 16 Uhr ist die HSG bei der HSG Siebengebirge III gefordert.

Fußball: Das Spitzenspiel in der Kreisliga A zwischen dem SSV Golbach und dem SV Bessenich ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

Freitag, 8. April: Bosbach verlässt Weilerswist sofort

Fußball: Der SV Frauenberg hat das Nachholspiel beim ETSC mit 9:0 gewonnen.

Oliver Bosbach ist nicht mehr Trainer beim SSV Weilerswist. Der Coach, der ursprünglich zum Saisonende aufhören wollte, ist auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.

Uwe Stark ist neuer Chef der Schiedsrichter im Kreis Euskirchen. Er tritt die Nachfolge von Stephan Mager an.

Volleyball: Die Frauen des TV Stotzheim sind in die Landesliga aufgestiegen.

Mittwoch, 6. April: Schlechtes Wetter am Nürburgring



Motorsport: Der zweite Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie, der am Samstag stattfinden sollte, ist wegen der Wetterprognose für das Wochenende abgesagt worden. Als Ausweichtermin wurde das Wochenende 4./5. November auserkoren.

Dienstag, 4. April: Knapp 14.000 Euro für die Zülpich Eagles



Volleyball: Die w20-Spielerinnen des TV Stotzheim haben zum Abschluss der Saison die SG Marmagen/Nettersheim mit 2:1 (25:17, 8:25, 15:10) besiegt und belegen in der Abschlusstabelle der Bezirksliga punktgleich mit dem Zweiten Platz vier. Zum Kader der von Waldemar Krasinski trainerten Mannschaft gehören: Amelie Gisbertz, Isabel Schneider, Anna Kaspari, Linn Schellmann, Evelyn Hildebrandt, Adelina Komnik, Maike Pelzer und Lisa Krasinski.

Leichtathletik: Der LGO Euskirchen bietet ab Dienstag, 26. April. einen Kursus zum Thema "Rücken-Fit" an. Benötigt werden eine Gymnastikmatte, ein Handtuch, Hallenturnschuhe und etwas zu trinken. Das Angebot findet immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle des Emil-Fischer-Gymnasiums statt. Im Anschluss folgt bis 20.30 Uhr ein Fitness-Kurs 40+. Interessenten mögen sich per E-Mail melden.

Baseball: Die Zülpich Eagles erhalten aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" 13.808 Euro. Mit dem Geld will der Verein die Trainingsanlage in Niederelvenich ausbauen und sanieren.

Laufen: Celine Schneider (LAZ Puma Rhein-Sieg) aus Keldenich hat den 2. Bastei-Lauf in Köln gewonnen. Sie benötigte für die fünf Kilometer 18:14 Minuten, was einer persönlichen Bestzeit entspricht, und war damit die schnellste Frau im Feld. Gleichzeitig verbesserte sie den Streckenrekord von 2019 um 38 Sekunden. Ihr Vater Norbert belegte in der Altersklasse M50 mit 17:53 Minuten den dritten Platz. Als Team "Eifelflitzer" gewannen Vater und Tochter den Staffellauf im Forstbotanischen Garten in 1.15:41 Stunden. Während dort normalerweise Viererstaffeln an den Start gingen, waren die Schneiders zu zweit, sie mussten also jeweils zehn Kilometer bestreiten.

Breitensport: Der TuS Kreuzweingarten-Rheder hat in seiner Jahreshauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt: Johannes Spilles und Hand-Friedrich Bädorf gehören dem Verein jeweils seit 60 Jahren an, Dirk Decker und Wolfgang Fettkenheuer seit jeweils 50 Jahren, Lisa Werner und Klaus Krause seit je 40 Jahren und Renate Hambach, Petra Prinz-Vielz, Heidi Schmitz-Ebert, Anja Gebertz, Bernd Kloß und Edgar Latz seit je 25 Jahren.

Nordic Walking: Das Sportbildungswerk Euskirchen und der Kreissportbund bieten vom 25. April bis 20. Juni immer montags von 11 bis 12 Uhr im Stadtwald Euskirchen den Kursus "Nordic Walking für Sporteinsteiger" an. Anmeldungen für den kostenpflichten Kursus sind online, per E-Mail oder telefonisch unter 02251/15160 möglich.

Jugendfußball: Am Pfingstwochenende, Freitag, 3. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, findet in Dahlem-Berk ein Fußball- und Torwartcamp statt. Mitmachen dürfen 36 Kicker und 18 Torhüter. Anmelden kann man sich im Internet auf der Homepage von Flying Goalie sowie per E-Mail oder telefonisch bei Holger Fritz unter 0160/8037402.

Sonntag, 3. April: Basketballer waren erfolgreich – Erklärung des Fußballkreises zur Spieltagsabsage



Basketball: Starke Leistung der DJK ErftBaskets Bad Münstereifel: Die Mannschaft von Trainer Philipp Sparwasser setzte sich in der 2. Regionalliga im Heimspiel verdient mit 84:60 gegen den Barmer TV durch. Nach zwei knappen Niederlagen dürfte der Erfolg nicht nur gut fürs Selbstvertrauen sein. Durch den Heimsieg, der aus einer guten Offensive und einer konsequenten Defensive resultierte, verschafften sich die Sparwasser-Schützlinge auch Luft im Abstiegskampf. Bereits am Freitag ist die DJK wieder gefordert. Dann treten die ErftBaskets bei der BG Aachen an.

Die Zülpicher Basketballer schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle. In der Abstiegsrunde der Oberliga gab es den dritten Sieg im dritten Spiel. Damit machte die Mannschaft von Trainer Marcus Görner einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der TuS setzte sich mit 76:68 (46:27) verdient gegen den BC Köln-Pesch durch. „Wir haben in den ersten beiden Vierteln richtig gut gespielt“, sagte Görner. Die Halbzeitführung sei auch in der Höhe verdient gewesen. Nach dem Seitenwechsel verloren die Gastgeber ein wenig den Faden – auch, weil Görner allen Akteuren Spielzeit geben wollte. Im Schlussabschnitt kamen dann auch noch einige Fehler dazu und so schmolz der Vorsprung von zwischenzeitlich 25 Punkten auf acht. „Das spiegelt den Spielverlauf nicht ansatzweise wider“, so Görner. Erfolgreichster Korbjäger beim TuS war Luke Jung, der 28 Punkte erzielte. Philipp Greuel kam auf zwölf, Christoph Gier und Christian Antons jeweils auf zehn Punkte.

Fußball: Schon früh am Samstag vermeldete Peter Dierichweiler, Vorsitzender für den Spielausschuss im Fußballkreis Euskirchen, dass alle Fußballspiele des Wochenendes auf Kreisebene witterungsbedingt abgesagt werden. Die Spiele werden auf das Wochenende 23./24. April verlegt. An Ostermontag ist also noch nicht Schluss. Doris Mager, Vorsitzende des Fußballkreises, erklärt die Entscheidung: „Uns war wichtig, dass die Vereine frühzeitig Sicherheit haben.“ Den Verantwortlichen sei bewusst gewesen, dass am Sonntag im Nordkreis auf einigen Sportplätzen gespielt werden konnte. Aber ebenso bewusst sei die Entscheidung für die komplette Verlegung des Spieltages getroffen worden. „Wir sind auf der Zielgeraden der Saison und stehen vor den letzten drei Spieltagen. Die sind mitentscheidend für Auf- und Abstieg. Da ist es mehr als fair, dass diese Spieltage möglichst komplett gespielt werden.“ (ets)

Samstag, 2. April: Keine Fußballmatches auf Kreisebene – Jugendspiele auf Verbandsebene heute auch abgesagt

Fußball: Wegen des Schneefalls hat der Fußballkreis Euskirchen alle Fußballspiele an diesem Wochenende abgesagt. Mittlerweile sind auch die ersten Jugendspiele auf Verbandsebene abgesagt. Das betrifft auch die Partien der JSG Erft am heutigen Samstag. Eine Entscheidung zum Seniorenfußball auf Verbandsebene am Sonntag steht noch aus.

Donnerstag, 31. März: Souveräner Sieg bei Zülpicher Reserve

Fußball: Die JSG Erft ist der erste Aufsteiger der laufenden Saison. Die Mannschaft von Stephan Reimer gewann das Nachholspiel bei der Reserve des TuS Zülpich mit 3:1. Durch den gewonnenen direkten Vergleich zum TB-SV Füssenich-Geich ist dem B-Ligisten der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

Jugendfußball: Was für ein Hammerlos. Die U11 der JSG Erft spielt bei einem Turnier auf Mallorca gegen den FC Barcelona. Zudem trifft die Mannschaft von Tobias Berg auf SD La Salle, CF Son Caliu und CD Cardassar. Das Turnier gilt eins der wichtigsten in Europa.

Mittwoch, 30. März: TV Palmersheim steht im Pokalfinale – Erfolgreiche Boxer aus Euskirchen



Handball: Der TV Palmersheim hat das Kreispokalhalbfinale beim TV Rheinbach mit 30:20 (14:10) gewonnen. Beide Mannschaften haben das Spiel offenbar eher als Testspiel wahrgenommen denn als Pflichtspiel. Rheinbach ist außerdem nicht mit der Regionalliga-Mannschaft angetreten, die dort gegen den Abstieg kämpft, sondern mit der Zweitvertretung. Im Finale trifft Palmersheim auf den TSV Bonn rrh. aus der Regionalliga Nordrhein.

Fußball: Der TuS Zülpich hat einen Nachfolger für Jörg Schulz gefunden. Der bisherige Co-Trainer Thorsten Lewin wird in der kommenden Saison hauptverantwortlich an der Seitenlinie des Bezirksligisten stehen. Nach Angaben des Vereins wird ein neuer Co-Trainer gesucht.

In einem Nachholspiel der Kreisliga A hat Erftstadt-Lechenich II den SSV Lommersum mit 1:0 besiegt. Das Team aus dem Rhein-Erft-Kreis springt damit auf Platz 12, der aktuell dennoch ein Abstiegsplatz ist. Lommersum ist Siebter, hat aber nur vier Punkte mehr. Beide Teams müssen in der Liga noch drei Spiele bestreiten.

Handball: Die Handballerinnen des TV Palmersheim sind im Kreispokalhalbfinale am HSV Troisdorf gescheitert. Gegen das zwei Klassen höhere Team unterlag der TVP mit 27:20. In der Meisterrunde der Männer-Kreisliga gewann der TuS Zülpich sein Nachholspiel bei Rot-Weiß Merl mit 26:21. Damit festigt der TuS Platz zwei hinter dem bereits als Aufsteiger feststehenden TVE Bad Münstereifel.

Boxen: Der BSV Euskirchen mit Trainer Jakob Morgel blickt auf ein erfolgreichen Jahr 2021 zurück. Bei den U15-Junioren wurden Daniel Lesev in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm (GK 46) und Anton Kanonov (GK 75) Mittelrhein- und NRW-Meister, Jusup Arjewarow (GK 48) und Youssef El-Jaji (GK 60) wurden Mittelrhein-Meister, Vize-NRW-Meister und Vize-Deutscher-Meister. In der Altersklasse U17 nimmt Erik Lesev (GK 66) an den Deutschen Meisterschaften teil, Mohammed El-Haji (GK 80+) hat knapp die Mittelrhein-Meisterschaft verloren. Bei den U19-Junioren wurde Eduard Lesev (GK 75) NRW-Meister, Nick Wessling (GK 63,5) hat knapp die NRW-Meisterschaft verloren.

Sonntag, 27. März: TV Stotzheim gewinnt doppelt und steht vor Meisterschaft – Zülpich erzielt 50 Punkte in der zweiten Halbzeit

Volleyball: In der Volleyballbezirksliga hat der TV Stotzheim seine eigenen Spiele am Sonntag gegen TuS Schmidt und den Dürener TV II jeweils mit 3:0 gewonnen. Dank der kreisinternen Schützenhilfe der SG Marmagen/Nettersheim, die bereits am Samstag gegen den Tabellenführer SV Wachtberg II 3:2 gewonnen hat, besteht nun die Möglichkeit, dass der TV Stotzheim am 7. April bei Fortuna Bonn III die Bezirksliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Landesliga feiern kann. Stotzheim ist aktuell einen Punkt hinter dem SV Wachtberg II, der aber kein Spiel mehr auszutragen hat. Marmagen/Nettersheim beendet die Saison auf Platz 3.

In der Verbandsliga der Männer hat der VfL Gemünd sein elftes von elf Spielen verloren und steht nach dem 0:3 beim MTV Köln als Absteiger fest.

Basketball: Die ErftBaskets aus Bad Münstereifel haben in der 2. Regionalliga knapp verloren. Die Mannschaft von Philipp Sparwasser unterlag bei der BG Kamp-Lintfort mit 74:79. Bereits am Freitag zogen die ErftBaskets ebenfalls den Kürzeren. Am Ende hieß es 66:69 aus Sicht der Kurstädter in Wuppertal.

Der TuS Zülpich hat in der Abstiegsrunde der Oberliga den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Gegen Leverkusen gewann die Truppe von Marcus Görner mit 74:69. Allein 50 Punkte machten die Römerstädter in der zweiten Halbzeit. Der TuS gewann dank einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung. Die erfolgreichsten Punktesammler waren Niko Wolter (19), Nick Waller (17) und Luke Jung (17).

Freitag, 25. März: Sasse bringt Zülpich auf Siegerstraße, 500.000 Euro für Kunstrasenplatz

Fußball: Der TuS Zülpich hat das Derby gegen die TuS Mechernich mit 5:0 gewonnen. Für den TuS trafen David Sasse, Marius Lepartz und Benni Wiedenau je zweimal.

Die SG Bürvenich/Schwerfen erhält einen Kunstrasenplatz. Dafür wird der Tennenplatz in Schwerfen umgewandelt. Der Verein bezeichnet die Gespräche in der jüngsten Vergangenheit als langwierig. „Wie viele Steine wir auf unserem Weg beseitigen mussten, lässt sich nicht mehr beziffern“, sagt SG-Geschäftsführer Niklas Feithen. Mit Kassierer Andreas Winkelhag plant er seit mehr als zwei Jahren das Projekt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe seien die Preise in die Höhe geschnellt. Entsprechend habe man mehrfach umplanen müssen. „Wir errichten nun eine moderne Sportstätte, die für die umliegenden Vereine und insbesondere die Jugend viel wert ist“, so Feithen.



Genutzt werden soll der Platz von der SG Bürvenich/Schwerfen, den Mannschaften der SG Eifelland sowie der SG Enzen-Dürscheven/Sinzenich. Nach Informationen dieser Zeitung kostet das Gesamtprojekt etwa 500.000 Euro. Weil die Kosten förmlich explodiert seien, wird zunächst auf zwei überdachte Spielerbänke verzichtet. Um dennoch zeitnah eine voll ausgestatte Platzanlage zu haben, werde es einen Spendenaufruf über den Jugendverein SG Eifelland.

Donnerstag, 24. März: Schönau gewinnt gegen Blessem in der Kreisliga A



Fußball: Lucas Carell wird ab der kommenden Saison Spielertrainer der Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim in der Kreisliga B. Der 25-jähriger Abwehrspieler ist als Spieler aktuell noch beim SC Rheinbach in der Landesliga. Beim SSV Merten und bei Wesseling-Urfeld hat er bereits Mittelrheinliga-Erfahrung sammeln können. Unterstützt wird er als Trainer von seinem Vater Heinz.

Fußball: Der TSV Schönau hat sein Nachholspiel gegen den VfB Blessem am Mittwochabend mit 3:0 gewonnen. Schönau hat bei vier verbleibenden Spielen fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Aktuell steigen aus der Kreisliga A fünf Teams ab, weil nach derzeitigem Stand neben dem Euskirchener TSC auch der SV Sötenich aus der Bezirksliga absteigen würde.

Mittwoch, 23. März: TVE Bad Münstereifel steigt in die Landesliga auf – Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga – Sötenich verliert gegen Sindorf



Handball: Der TVE Bad Münstereifel ist in die Landesliga aufgestiegen, und das ohne zu spielen. Der Grund: Der TuS Zülpich, der dem TVE als einziges Team in der Kreisliga-Meisterrunde gefährlich werden konnte, hat sein Nachholspiel beim TSV Bonn rrh. III mit 25:24 verloren. Tabellenführer Bad Münstereifel ist damit nicht mehr einzuholen.

Fußball: Kurdistan Düren ist nicht mehr Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. In einem Nachholspiel unterlag die vom früheren Bessenicher Coach Ulas Önal trainierte Mannschaft ihrem ärgsten Verfolger Lich-Steinstraß mit 1:0. Damit ist Lich-Steinstraß an den Dürenern vorbeigezogen und hat auch noch ein Spiel weniger. Der SV Sötenich erleidet einen Rückschlag im Abstiegskampf, er hat sein Nachholspiel in Scheven gegen Sindorf mit 1:2 verloren.



In der Kreisliga A haben die Sportfreunde Marmagen-Nettersheim den SV Stotzheim mir 3:1 besiegt. In der Frauen-Kreisliga unterlag Ländchen-Sieberath dem Tabellenführer aus Füssenich-Geich mit 1:6.



Fußball: Die nächsten Neuzugänge für den SC Wißkirchen: Der 17-jährige Abwehrspieler Colin Jaecks kommt von der U19 der JSG Erft 01, der 23-jährige Mittelfeldspieler Georgios Alexidis hat zuletzt bei Türk Gencligi in der Kreisliga B gespielt.

Montag, 21. März: TuS Zülpich gewinnt gegen Fast-Break Leverkusen



Fußball/Handball: Michael Schneider trifft mit Hand und Fuß und hat in weniger als 24 Stunden zwölf Tore erzielt. Am Samstagabend war er für den Handball-Verbandsligisten TV Palmersheim beim Stolberger SV zweimal erfolgreich. Beim 21:1-Sieg des TuS Dom-Esch bei Bessenich II in der Fußball-Kreisliga C trug sich Schneider mit zehn Treffern ein.

Basketball: In der Oberliga-Platzierungsrunde hat der TuS Zülpich gegen den SC Fast-Break Leverkusen mit 77:60 gewonnen.

Samstag, 19. März: HSG Euskirchen mit erfolgreichem Heimauftakt



Fußball: Der SC Wißkirchen hat sich mit einem 7:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht SG Bürvenich/Schwerfen im Abstiegskampf der Kreisliga A ein wenig Luft verschafft. Johannes Roth und Alexander Rückert traffen doppelt, Oumar Souare, Stefan Hilger und Tim Krüger einfach. Es war auch das Duell zwischen Ex-JSG-Erft-Trainer Kevin Greuel, der bei Wißkirchen mit an der Seitenlinie stand, und dessen Nachfolger als C-Jugendtrainer, Marcel Schmitz, der bei Bürvenich Torwart ist. Bekannt wurde auch, dass Abwehrspieler Pascal Schröder den SC Wißkirchen zum Saisonende verlassen wird.

Handball: Die HSG Euskirchen hat ihren Heimauftakt in der Landesliga-Meisterrunde gewonnen. Gegner HC Gelpe/Strombach II, der direkte Tabellennachbar der zweitplatzierten Euskirchener, wurde mit 33:28 besiegt. Der TVE Bad Münstereifel besiegte in der Kreisliga-Meisterrunde am Freitagabend Bonn rrh. III mit 44:20 und bleibt punktverlustfrei.

Donnerstag, 17. März: Sötenich schnuppert an Überraschung

Fußball: Der SV Nierfeld und Hambach trennten sich 2:2. Auch die Partie zwischen Sötenich und Zülpich endete mit diesem Ergebnis. Bis in die Nachspielzeit führten die Eifeler nach zwei Toren von Christopher Bellstädt mit 2:1. Dann erzielte David Sasse seinen zweiten Treffer des Abends.



Das Tabellenschlusslicht der Kreisliga A, die SG Bürvenich/Schwerfen, verstärkt sich ab sofort mit Max Clemens. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hatte bis zur Saison 2019/20 bei TuS Zülpich gespielt und dabei auch Bezirksliga-Erfahrung sammeln dürfen.

Frank Schütt ist nicht mehr Trainer der SG Enzen-Dürscheven/Sinzenich. Er wechselt aus der Kreisliga C in die Kreisliga B und trainiert ab sofort Eintracht Eifel.

Montag, 14. März: SV Frauenberg hat Sportlichen Leiter



Fußball: Der Bezirksligist SV Frauenberg hat ab sofort einen Sportlichen Leiter. André Otten, Spieler der ersten Mannschaft, wird die Funktion ab sofort übernehmen. Er ist für die Kaderplanung und die sportliche Entwicklung der beiden Seniorenmannschaften zuständig. Frauenberg II spielt in der Kreisliga C. Der 40-Jährige wird zusätzlich Spieler der ersten Mannschaft bleiben. "Wir freuen uns sehr, dass André sich dazu entschieden hat, seine langjährige Erfahrungen als Spieler und Trainer in die Weiterentwicklung des Vereins mit einzubringen", heißt es vonseiten des SV Frauenberg. Otten hat als Spieler unter anderem für SCB Viktoria und Junkersdorf in der Oberliga und für Hürth in der Mittelrheinliga gespielt. Als Trainer von Fortuna Köln II schaffte er das Kunststück, die Mannschaft in vier Jahren von der Kreisliga B in die Landesliga zu führen. Zu Beginn dieser Saison wurde er nach nur vier Spielen als Trainer des SV Kurdistan Düren entlassen. Danach schloss er sich erneut dem SV Frauenberg an, für den er auch schon in der Vorsaison gespielt hatte.

Sonntag, 13. März: TVP gelingt Auftakt nach Maß

Handball: Der TV Palmersheim hat sein erstes Spiel der Meisterrunde erfolgreich gestaltet. Der MTV Köln zerriss zwar gleich drei TVP-Trikots, die Punkte blieben nach dem 32:18-Sieg aber bei den Schützlingen von Peter Trimborn.

Der TVE Bad Münstereifel gewinnt bei der HSG Sieg mit 36:31 und festigt den ersten Tabellenplatz.

Samstag, 12. März: JSG gewinnt Spitzenspiel

Jugendfußball: Die B-Junioren der JSG Erft haben Borussia Lindenthal-Hohenlind mit 2:1 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Schmitz festigte damit den zweiten Platz in der Bezirksliga.

Basketball: Die Reserve des TuS Zülpich hat den Tabellenführer besiegt. Die Römerstädter setzten sich mit 82:72 gegen die BG Bonn durch.

Die ErftBaskets gewannen in der 2. Regionalliga mit 80:79 gegen Schwelm.

Handball: Die HSG Euskirchen gewinnt ihre erste Partie in der Meisterrunde der Landesliga in Aachen 30:28.

Freitag, 11. März: Kreisliga-Spieltag ausgedünnt



Fußball: Die für Samstag und Sonntag angesetzten Partien TSV Schönau - VfB Blessem, Sportfreunde 69 - SW Stotzheim und Lommersum - Bliesheim sind verlegt worden.

Donnerstag, 10. März: Sötenich unterliegt Lich-Steinstraß

Fußball: Der Rahmenterminplan für den Kreispokal 2021/22, den Kreispokal 2022/23 und den Kreisliga-Fußball steht. "Das steht und fällt aber alles mit der Corona-Situation im Kreis. Bei vielen Nachholspielen ist ein Saisonende an Ostermontag eventuell nicht zu halten", sagte Fußballkreisvorsitzende Doris Mager. Der Kreispokal 2021/22 soll am 8. Mai beginnen, als Endspieltermin ist der 4. Juni in Frauenberg vorgesehen. Der Start des Kreispokal 2022/23 soll am 17. Juli über die Bühne gehen, das Endspiel soll am 13. August in Lechenich stattfinden. Möglicher Start der Meisterschafts-Hinrunde ist am 21. August, sie soll bis 4. Dezember gehen. Vom 5. März bis 11. Juni 2023 geht dann die Rückrunde.



Der SV Sötenich hat sein Nachholspiel gegen Lich-Steinstraß auf dem Keldenicher Sportplatz am Mittwochabend mit 0:2 verloren.

Dienstag, 8. März: Nachholspiele in der Bezirksliga

Fußball: Am Mittwoch steht ein Nachholspiel in der Bezirksliga auf dem Programm. Der SV Sötenich hat um 19.30 Uhr Germania Lich-Steinstraß zu Gast. Die Partie ist auf dem Aschenplatz in Keldenich angesetzt. Am Donnerstag (20 Uhr) ist Nierfeld bei BW Kerpen gefordert.

Montag, 7. März: Tanzpaar nicht zu schlagen

Fußball: Die Reserve des TuS Zülpich plant mit Hochdruck die kommende Saison. Sascha Hilger wird künftig nur noch als Spieler agieren. Als Spielertrainer wird er von David Sasse abgelöst. Zusätzlich konnten frühzeitig die Zusagen einiger Neuzugänge eingetütet werden. Zu diesen gehören Daniel Esser, Laurenz Hack, Michael Marienfeld und die alten Bekannten David Schleifer und Felix Hintzen. "Diese Jungs bringen nicht nur Quantität sondern auch viel Qualität in den Kader", ist sich Sasse. Zudem rücken Yannick Tadajewski, Manuel Simons, Yves Fepessi und Mohammed Fidal aus dem Jugendbereich zu den Senioren hoch.

Tanzen: Monika und Heinrich Schmitz haben sich den Landesmeistertitel gesichert. Für das Weilerswister Tanzpaar, das für den TSC Grün-Gelb Erftstadt startet, war es der 131. Sieg in der S-Klasse und der sechste NRW-Titel in der Altersklasse. Das Ehepaar setzte sich gegen 16 Konkurrenten durch. Am 28. Mai steht nun der Deutschlandpokal auf dem Programm.

Sonntag, 6. März: Zülpicher Basketballer gewinnen deutlich

Fußball: Der SV Sötenich hat den Tabellenführer Kurdistan Düren einem 1:1 abgerungen. Auf dem Aschenplatz in Scheven zeigte die Mannschaft von Trainer Christian Hammes kämpferisch eine starke Leistung.



Das Bezirksliga-Derby zwischen dem TuS Zülpich und der TuS Mechernich war abgesagt worden.

Basketball: Der TuS Zülpich hat gegen die Dragons Rhöndorf mit 97:62 gewonnen. Das Spiel der ErftBaskets war corona-bedingt abgesagt worden.

Jugendfußball: Die A-Junioren der JSG Erft und die der Sportfreunde Troisdorf trennten sich 3:3 (2:2). Die B-Junioren der JSG haben das Derby bei der SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 2:1 gewonnen

Freitag, 4. März: Das Spiel gegen Voreifel war wegen Schneetreibens in der Halbzeit beendet worden



Fußball: Das Bezirkssportgericht hat entschieden, dass die am Donnerstag, 24. Februar, in der Halbzeit wegen Schneetreibens abgebrochene Bezirksligapartie zwischen dem SV Nierfeld und der SG Nierfeld neu angesetzt werden muss. Das Spiel wurde zwischenzeitlich auf Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr, terminiert.

Donnerstag, 3. März: Neue Corona-Regeln haben Auswirkungen auf Handball – JSG spendet für die Ukraine

Handball: Die ab 4. März gültige neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW hat auch Auswirkungen auf den Handballsport, wie der Handballkreis Bonn-Euskirchen-Sieg mitteilt. Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 1000 Personen darf bei der 2G+-Regelung auf die Maskenpflicht verzichtet werden. Mit Maskenpflicht ist der Zutritt auch nach 3G-Regelung erlaubt.

Jugendfußball: Die JSG Erft Euskirchen wird den Heimspieltag am Samstag unter das Motto „Die JSG für die Ukraine“ stellen. Die Einnahmen aus den acht Spielen werden nach Angaben des Vorstands komplett gespendet werden. Zudem ist innerhalb der Mannschaften ein Spendenaufruf gestartet worden. „Wir hoffen natürlich aus eine möglichst große Spendenbereitschaft, denn der Krieg in der Ukraine geht uns allen sehr nahe und deshalb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir helfen“, sagt Vorstandsmitglied Matthias Morche.

Mittwoch, 2. März: Nierfeld gewinnt, Sötenich abgesagt



Fußball: In der Fußballbezirksliga gab es am Mittwochabend zwei Spiele mit Kreisbeteiligung. Die größte Überraschung ereignete sich in Zülpich, wo der Tabellenvorletzte Hambacher SV ein 3:3 beim Favoriten holte. Die Zülpicher Tore erzielten Marco Podolski (13., 76.) zum 1:0 und 3:3 sowie Thomas Leßenich (71.,) zum 2:2. Minuten nach dem Spiel gab es noch eine Rudelbildung,



Der SV Nierfeld holte wichtige Punkte im Abstiegskampf und siegte 3:1 bei Habbelrath-Grefrath. Die Tore erzielten Dominik Spies (36., 39.) zum 1:1 und 2:1 für Nierfeld sowie Fabian Langen (67.).



Die eigentlich geplante Partie Sötenich gegen Sindorf wurde am Mittwoch kurzfristig abgesagt, weil die Gemeinde Kall den Sportplatz in Keldenich, auf den Sötenich momentan ausweichen muss, noch nicht freigegeben hat.

Dienstag, 1. März: Mehr als 250.000 Euro für Vereine im Kreis – SV Nierfeld verliert zwei Spieler – Keine Schülerläufe beim Chlodwiglauf

Sportförderung: Zahlreiche Vereine aus dem Kreis Euskirchen haben in der jüngsten Vergangenheit Förderentscheidungen aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten. 54.999 Euro gehen an den SSC Schwerfen, der mit dem Geld seinen Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umwandeln will. Der TSV Schönau wird mit 39.462 Euro berücksichtigt und will eine neue Flutlichtanlage finanzieren (Gesamtkosten: 62.439 Euro). 36.608 Euro erhält der SV Nöthen, der mit dem Geld sein Sportheim modernisieren und instand setzen will (Gesamtkosten: 40.675 Euro). Auch die SG Sportfreunde Marmagen-Nettersheim profitiert von der von Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, bekannt gegebenen Förderung: Die 34.000 Euro fließen in die Sanierung des Vereinsheims. Die Gesamtkosten belaufen sich 65.540 Euro. Die SG Hellenthal 92 wird mit 93.500 Euro berücksichtig. Damit sollen der Anbau eines Klubraums und die Modernisierung der Gebäudetechnik modernisiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 178.500 Euro.

Fußball: Die beiden Mittelfeldspieler Daniel Bildstein und Raphael Sures pausieren beim SV Nierfeld. Beide Spieler hatten in der Hinrunde jeweils zehn Spiele für den Bezirksligisten bestritten. Sures soll für die JSG Oleftal/Nierfeld/SG92 auflaufen.

Leichtathletik: Ab sofort sind Anmeldungen für den am Samstag, 2. April, stattfindenden Zülpicher Chlodwiglaufmöglich. Die 16. Auflage der Laufveranstaltung wird coronabedingt in abgespeckter Form ohne die beliebten Schülerläufe durchgeführt. Der Lauf ist der Auftakt für die Eifelcup-Laufserie.