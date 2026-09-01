Alle zwei Jahre veranstaltet die Feuerwehr Euskirchen einen Aktionstag unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen“. An vier Aktionspunkten in der Fußgängerzone können sich die Besucher über die zahlreichen Aspekte der Arbeit der Helfer informieren. Am Klosterplatz hatte die Feuerwehr gleich das ganz große Besteck aufgefahren.

Die Drehleiter war dort positioniert – derartige Fahrzeuge hat die Kreisstadt-Feuerwehr zwei im Bestand –, ebenso ein Tanklöschfahrzeug, das bis zu 5000 Liter Wasser transportieren kann, und ein ATV für den Einsatz im Gelände oder an Engstellen. Auch die beiden Abrollbehälter konnten in Augenschein genommen werden, die mit Wechselladerfahrzeugen zum Einsatzort gefahren werden: Hygieneausstattung und auch saubere Einsatzkleidung können in einem Container transportiert werden, 10.000 Liter Wasser samt Pumpe im anderen.

Mit Schutzmaske und Wärmebildkamera im Nebel

All das war rund um den eigentlichen Aktionspunkt in der Platzmitte aufgestellt. Dort zeigten die Feuerwehrleute eindrucksvoll, was zum Beispiel bei einem Fettbrand passiert – wenn man versucht, brennendes Öl in der Pfanne mit Wasser zu löschen. Eine hohe Stichflamme ist die Reaktion, die im Ernstfall zu Verbrennungen führen und die gesamte Küche in Brand setzen kann.

Die Arbeit an einem Unfallauto konnten die Besucher ausprobieren. Copyright: Stefan Lieser

In einem als Rauchhaus bezeichneten, geschlossenen Zelt simulierten die Aktiven zudem den Einsatzfall „Wohnungsbrand mit vermuteter eingeschlossener Person“. Die Besucher konnten ausprobieren, wie schwer es ist, mit Schutzmaske und Wärmebildkamera im undurchsichtigen Nebel (mit dem der Rauch gefahrlos simuliert wurde) zu arbeiten. Mit diesem Aktionstag möchte die Feuerwehr auf ihre Arbeit in den 17 Orten der Stadt und für die rund 60.000 Einwohner aufmerksam machen.

Die Feuerwehr Euskirchen hat auch einen Spielmannszug

Deutlich mehr als 400 ehrenamtliche Einsatzkräfte hat die Feuerwehr in der Kreisstadt, dazu kommen die Kräfte der hauptamtlichen Wache. Rund 100 Mitglieder umfasst die Jugendfeuerwehr, die wichtigste Abteilung für die Nachwuchsförderung. Ihr ist die Kinderfeuerwehr mit aktuell rund 30 Kindern vorgeschaltet. Im Idealfall, so Markus Neuburg, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, werden spätere Aktive schon als Kinder spielerisch an die Arbeit der Retter herangeführt.

Komplettiert wird der Kreis der Feuerwehrmitglieder durch die Ehemaligen und den rund 40-köpfigen Spielmannszug. Für den Tag der Feuerwehr war neben dem Aktionspunkt am Klosterplatz ein Infopavillon auf der Neustraße aufgebaut, vor dem Kaufhof konnten Interessenten versuchen, mit einem Spreizer die Türen eines Unfallautos zu öffnen, am Veybach-Center starteten Kinder zu einer Schnitzeljagd.

Von dem bunten Informations- und Mitmachangebot, vor allem aber vom Engagement der ehrenamtlichen Aktiven zeigte sich der stellvertretende Landrat Ralf Claßen beeindruckt: „Ich habe einen hohen Respekt vor denjenigen, die ehrenamtlich 24 Stunden für den Schutz von uns allen bereitstehen und im Notfall alles stehen und liegen lassen, wenn es nötig ist, um uns zu helfen. Das gilt insbesondere für die Aktiven der Feuerwehr, aber auch für alle anderen in der Blaulicht-Familie.“