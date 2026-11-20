In einem Tagebuch finden viele unterschiedliche Geschichten Platz. Von einer einfachen Schilderung der alltäglichen Geschehnisse über einen Einblick in die eigene Gefühls- und Gedankenwelt bis hin zu frei erfundenen Erzählungen zu Themen, die einen beschäftigt haben.

Schreiben ohne Leistungsdruck

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch die Teilnehmenden der von der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Euskirchen ins Leben gerufenen kreativen Schreibwerkstatt „Wort-Künstler“. Auch dort sollen die Autorinnen und Autoren ihren Ideen und den Themen, die sie beschäftigen, freien Lauf lassen, um ihrer Freude am Schreiben ohne Leistungsdruck Ausdruck zu verleihen.

Einblick in die Arbeiten

Der wohl größte Unterschied zu den Geschichten in einem Tagebuch: Bekommt die Einträge darin meist niemand anderes als der Verfasser selbst zu Gesicht, zeigt sich derzeit im Foyer des Euskirchener Kreishauses das genaue Gegenteil. Unter dem Motto „Menschen mit Behinderung haben etwas zu sagen – ihre Worte bewegen“ gibt es dort seit Mittwochnachmittag eine Ausstellung, die einen Einblick in die bei der Schreibwerkstatt entstandenen Arbeiten erlaubt.

Austausch ohne Zwang, alles richtig zu machen

„Die Idee hinter der Schreibwerkstatt war es, eine Austauschmöglichkeit zu bieten, ohne den Zwang, alles richtig machen zu müssen“, erklärte Projektleiter Erik Bosbach von der Lebenshilfe. „Wir spielen hier nicht Schule oder bewerten die Texte. Jeder kann selbst entscheiden, worüber er oder sie schreiben möchte.“ Zu Beginn jedes Treffens gebe der Heilpädagoge lediglich Denkanstöße, wie eine Geschichte mithilfe beschreibender Adjektive spannender gestaltet werden könne, oder stelle neue Formen des Schreibens vor, wie beispielsweise das japanische Haiku.

Geschichten über glückliche Paare

Die Arbeiten sind unterschiedlich. Copyright: Cedric Arndt

Wie und mit welchen Inhalten das Gelernte dann umgesetzt werde, sei den Teilnehmenden jedoch selbst überlassen. So schreibe Eva-Maria Nohles am liebsten über glückliche Paare und ihre Beziehungen. „Es ist ein richtig schönes Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, den man liebt, und davon handeln meine Geschichten.“ Ihr letzter Text sei nur mithilfe eines Bildes zweier Legofigürchen entstanden, das als Denkanstoß für die Geschichte gedient habe. „Bisher haben wir nur einmal bei der Lebenshilfe unsere Texte gezeigt. Deshalb ist es etwas ganz Besonderes, jetzt hier eine Ausstellung zu haben, auch wenn ich schon ein bisschen nervös bin.“

Gedichte, Kurzgeschichten und ein ganzer Roman

Nach der ersten Ausstellung im Kaller Bürgerhaus können nun auch Gäste des Euskirchener Kreishauses einen Blick auf diese abwechslungsreichen Arbeiten werfen. Gedichte, Kurzgeschichten und sogar ein ganzer Roman seien in der Schreibwerkstatt entstanden, und auch die Herangehensweisen seien so vielfältig wie die Schreibenden selbst, betonte Erik Bosbach.

Ein Alien zu Besuch auf der Erde

„Einmal haben wir über ein Alien geschrieben, das auf der Erde zu Besuch war und nach seiner Rückkehr von seinen Erlebnissen berichten sollte. Einige haben lustige Geschichten geschrieben, bei denen das Alien nur über ‚Eriks Glatze‘ erzählt hat. Andere haben sich mit den Gefühlen auseinandergesetzt anders zu sein, aber trotzdem dazuzugehören.“ Das Projekt stärke wichtige Aspekte von Inklusion und Selbstbestimmung und helfe den Teilnehmenden dabei, ihre Fähigkeiten zu entdecken, Vertrauen in sich selbst zu entwickeln und Wertschätzung dadurch zu erfahren, dass die Texte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Ausstellung und „Wortspende“ im Kreishaus

Die Ausstellung „Menschen mit Behinderung haben etwas zu sagen – ihre Worte bewegen“ kann bis Mittwoch, 9. Dezember, im Foyer des Euskirchener Kreishauses, Jülicher Ring 32, besichtigt werden. Bei ihrem Besuch haben die Gäste zudem die Möglichkeit, mit einer „Wortspende“ selbst Inspirationen für zukünftige Geschichten zu liefern, die später auf der Homepage der Lebenshilfe Kreisvereinigung Euskirchen in der Rubrik „Wort-Künstler“ zu sehen sein werden.

www.lebenshilfe-euskirchen.de