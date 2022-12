Weilerswist – Am Donnerstagmorgen ist eine Heizungsanlage eines Hauses an der Bachstraße in Brand geraten. Der Bewohner konnte das Feuer jedoch erfolgreich löschen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 07.09 Uhr sei er nach eigenen Angaben durch ein starkes Sturmgeräusch geweckt worden. Dies rettete ihm vermeintlich sein Leben.

Als der Bewohner das Licht hatte anschalten wollen, bemerkte er, dass der Strom ausgefallen war. Auf dem Weg zum Stromverteilerkasten nahm er den Brandgeruch wahr und entdeckte kleine Flammen im Bereich der Heizungsanlage. Diese löschte er mit einem Feuerlöscher und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandursache ist noch ungeklärt. (red)