Köln – Der dritte Saisonsieg in der Fußball-Mittelrheinliga hat im Umfeld der U 23 von Fortuna Köln nach sechs sieglosen Spielen für Erleichterung gesorgt. Das 3:1 (2:1) gegen Viktoria Arnoldsweiler sorgt schließlich für einen vorerst beruhigenden Abstand zur Abstiegszone.



Im Rahmen des Nachwuchskonzeptes steht bei den Südstädtern eine qualitativ hochwertige Spielpraxis für die Talente im Vordergrund, der Klassenerhalt ist als einziges sportliches Ziel die Voraussetzung. Das Spiel gegen Arnoldsweiler war ein gutes Beispiel dafür, denn für Trainer Bogdan Komorowski ist die permanente personelle Rotation der Normalfall.



Marvin Iskra erzielt spät das entscheidende Tor

So standen auch am Samstagabend nur vier Spieler in der Startelf, die zuletzt in Hennef aufgelaufen waren. „Zusätzlich wurde auch das taktische System erfolgreich auf 4-4-2 umgestellt“, sagte Teammanager Stefan Kleefisch.



Nachdem Miron Wessels in der ersten Hälfte zweimal vorgelegt (7./24.) und der Ex-Fortune Theodoros Tsironas zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (7.), fiel der entscheidende Treffer durch Marvin Iskra allerdings erst in der Schlussphase (85.). „Sorgen um die drei Punkte habe ich mir aber zu keinem Zeitpunkt gemacht, denn es war ein intensives, aber chancenarmes Spiel, in dem unsere Abwehr nichts zugelassen hat“, betonte Kleefisch.



FC Pesch erreicht 2:2 gegen Vichttal



Der FC Pesch hatte beim Tabellenvierten VfL Vichttal nach drei Spielen ohne Punkt mit einem 2:2 (0:0) ein zwiespältiges Erlebnis. Nach drei weiteren kurzfristigen Krankmeldungen stand nur eine Not-Elf zur Verfügung, der am Ende das Quäntchen Glück für einen Befreiungsschlag fehlte.



Der Ausgleich der Gastgeber fiel mit der letzten Aktion in der fünften Minute der Nachspielzeit durch einen Strafstoß von Nils Schütte. Der Pescher Torwart Oliver Yates hatte zuvor in Höhe des Elfmeterpunktes bei einer Faustabwehr den Ball und gleichzeitig einen Stürmer getroffen.



Nach dem Rückstand durch Henrik Artz (53.), der die erste klare Chance überhaupt nutzte, konnten Gabriel Nbongo (65.) und Lukas Bauer (76.) das Spiel drehen. „Mir fehlte eine komplette Mannschaft, deshalb nehme ich das Positive mit, denn die Defensivleistung war heute top“, betonte Meybodi.