Köln – Die U 19 des SC Fortuna Köln hat ihr Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 2:4 (2:0) verloren. Es war bereits die neunte Niederlage für die Mannschaft von Fortuna-Trainer Timo Westendorf, die allerdings gut begann und nach sehenswerten Treffern von Waiss Ezami (35.) und Yasin Yaman (42.) zur Pause mit 2:0 führte.

Mit einem leichten Kontakt gegen Ken Mata und dem vertretbaren Foulelfmeter holte Yaman den immer stärker werdenden MSV jedoch zurück ins Spiel. Mata (62.) verwandelte selbst, ehe die eingewechselten Jan Forger (67./80.) und Felix Gehrmann (90.) den verdienten Duisburger Sieg gegen am Ende mutlose Fortunen im Jean-Löring-Sportpark sicherstellten.



Mit weiterhin vier Punkten sind die Chancen auf den Klassenerhalt für die Südstädter bei noch fünf verbleibenden Spielen bestenfalls theoretischer Natur.



Souveränes 4:0 des FC Viktoria

Nach dem 4:0 (2:0) im Heimspiel gegen den Wuppertaler SV und nunmehr 20 Punkten kann der FC Viktoria Köln hingegen schon für eine weitere Spielzeit in der höchsten deutschen Juniorenliga planen. Die Treffer erzielten David Kubatta (7./10.), Salvatore Giambra (54.) sowie Oualid Mhamdi (73.).



Die U19 des 1. FC Köln spielte bei Rot-Weiß Essen 1:1 (0:1). Vladislav Fadeev (41.) traf zur Führung, ehe Arnis Osmani (63.) der Ausgleich gelang.



Das könnte Sie auch interessieren:

U 17 spielt 2:2 gegen Unterrath Anzeige Der 1. FC Köln wendet eine Blamage ab

Abschied des U-17-Trainers nach 15 Jahren Anzeige Martin Heck verlässt den 1. FC Köln

1. FC Köln Anzeige Rijad Smajic weckt das Interesse von Steffen Baumgart

Nach dem 3:1 (2:1)-Sieg gegen den punktlosen Tabellenletzten SV Lippstadt 08 hat die U17 des SC Fortuna Köln im Kampf um den Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga West eine „exzellente Ausgangsposition“, wie Fortuna-Coach Philipp Kaß nach einer dominanten Vorstellung seines Teams meinte. Zweifacher Torschütze war Adrien Kamm (16./24.), Leon Caliskan (60.) verwandelte einen Eckstoß direkt.



Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich (16.) nicht einmal 20 Sekunden nach der Führung, ließ Kaß„ Emotionen kurzzeitig überschäumen. Der gesamte Abwehrverbund inklusive Torhüter Gerrit Heinisch seien nicht im Bilde gewesen.

FC im Nachholspiel gegen WSV



Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Nachholspiel gegen Borussia Dortmund an. „Dortmund ist nicht unsere Kragenweite. Aber wir werden es dem BVB unfassbar schwer machen. Wir werden maximal unangenehm sein“, so Kaß. Bei guter Witterung wird die Partie auf der Bezirkssportanlage in Chorweiler stattfinden, andernfalls im Sportpark Süd in Zollstock.

Die U17 des 1. FC Köln, an diesem Wochenende spielfrei, trifft im Rhein-Energie-Sportpark (Mittwoch, 19 Uhr) auf den Wuppertaler SV.