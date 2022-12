Grevenbroich – Ein Unbekannter hat vier Goldfische an einer Tankstelle in Grevenbroich ausgesetzt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, schwammen die Tiere in einem Wischwassereimer und waren mit Fischfutter bedeckt. Aufgefallen sind die Tiere Tankstellenpächterin Nazli Nalca bei ihrem routinemäßigen Kontrollgang entlang der Zapfsäulen.

„Die waren richtig groß, länger als meine Hand. Drei waren orange, einer dunkel“, erzählt die 30-Jährige. Sie rief daraufhin Polizei und Feuerwehr: „Die wollten mir das gar nicht glauben.“ Wer die Goldfische an der Tankstelle in Grevenbroich ausgesetzt hat, ist noch völlig unklar. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes holte die Tiere schließlich ab.

Der Chef des Fischzuchtgeschäfts „Zierfischoase“ nahm die Tier anschließend für eine Nacht auf und schenkte sie am Folgetag seinem Schwiegervater. Dort leben sie nun zusammen mit anderen Fischen in einem Gartenteich. (jpc)