„Kurioser Zufall“ Zwei Kornnattern in Mönchengladbach entdeckt

Mönchengladbach – Wegen ungewöhnlicher Funde von Kornnattern ist die Feuerwehr in Mönchengladbach gleich an zwei Tagen hintereinander gerufen worden. Ein Exemplar der ungiftigen Schlangenart, die eigentlich in Nordamerika heimisch ist, versteckte sich den Angaben zufolge am Samstag hinter Gegenständen in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses.

Die andere Schlange mit einer Länge von etwa 1,20 Metern hatte ein Hund am Freitag im Unterholz entdeckt. Beide Tiere wurden in eine Kiste gepackt und zu einem Spezialisten gebracht. Die Tiere waren vermutlich aus einem Terrarium entkommen und haben wahrscheinlich nicht den gleichen Besitzer, sagte eine Reptilien-Fachberaterin der Feuerwehr am Sonntag. Dies sei „ein kurioser Zufall“. (dpa)