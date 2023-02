Baustelle auf der Hauptstraße in Burscheid Neue Bäume, Bänke und Beläge

Burscheid – In der Burscheider Innenstadt beginnt die nächste Großbaustelle auf der Hauptstraße: Ab Freitag, 8. Oktober, geht wie geplant der Umbau im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK 2025) weiter. Der obere Abschnitt der Hauptstraße bis zur Kreissparkasse ist inzwischen ja fertig, nun wird die Umgestaltung der mittleren Hauptstraße in Angriff genommen.

Auch diese Zone soll modern und generationengerecht saniert werden, mit einer optimierten Anlage von Gehwegen, Bäumen und Parkplätzen. Das vorhandene kleinformatige Gehwegpflaster wird durch größere Betonsteine ersetzt, auf denen man sich angenehmer fortbewegen können soll. Das Fahrbahnpflaster wird gegen Asphalt ausgetauscht und die dreizeiligen Natursteinrinnen links und rechts davon werden durch zweizeilige Betonsteinrinnen ersetzt. Die neue Oberfläche und Rinnen sollen das Regenwasser laut den Technischen Werken künftig besser in die Sinkkästen und in den Kanal ableiten.

Radparker an Baumscheiben

Vor der Volksbank, der Bäckerei Kretzer und im Einmündungsbereich der Straße Am Markt werden nach Mitteilung der Verwaltung hochwertige Sitzbänke aufgestellt. Fahrräder wird man künftig an den neu an den Baumscheiben montierten Anlehnbügeln anschließen können. Die derzeit dort stehenden Bäume verschwinden vorerst, was aber der Vorbereitung einer Neubepflanzung dient. An der Brücke der Hauptstraße werden die im Zuge der Arbeiten die Vorbereitungen für den Bau der Rampe zum Panorama-Radweg und der geplanten Plattform über der Balkantrasse getroffen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Jahrelang im Stadtarchiv verschollen Anzeige Goetze-Büste in der Stadtbücherei enthüllt von Agatha Mazur

Burscheid Anzeige Berufsberatung und Lebenshilfe gibt es im Büdchen

Tourismus im Bergischen Anzeige Nach der Corona-Krise sollen mehr Gäste angelockt werden von Frank Weiffen

Damit das Weihnachtsgeschäft der Burscheider Einzelhändler durch die Baumaßnahmen nicht zu stark beeinträchtigt wird, ruht die Baustelle in der Adventszeit bis zum Jahreswechsel zwischen dem 27. November und 7. Januar. Bis Ende März will man mit der Umgestaltung fertig sein. Ab dann dürfen Radfahrende übrigens in beiden Richtungen auf der Einbahnstraße fahren.

Parkausweise beantragen

Die Häuser an der mittleren Hauptstraße bleiben für Anwohner und Kunden während der Bauphase fußläufig jederzeit erreichbar, jedoch können private Grundstückszufahrten nicht genutzt werden. Der Anlieferverkehr kann in der Einbahnstraße weiter laufen, nur während der Fahrbahndeckensanierung wird es zu kurzzeitigen Beschränkungen kommen, die jedoch samt der Ausweichmöglichkeiten rechtzeitig bekannt gegeben werden sollen.

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Geschäftsinhaber können während der Sanierung an den Straßenoberflächen in fußläufiger Nähe Ersatzparkplätze kostenfrei nutzen. Zu beantragen sind die Parkausweise gegen Vorlage des Fahrzeugscheins und des Personalausweises bei der Stadtverwaltung, Fragen beantwortet Stephan Kroschk im Rathaus unter ☎ 02174 / 670 413.

Die Abfallentsorgung wird im Baustellenbereich wie gewohnt durchgeführt. Auch für Lieferdienste sowie Post gibt es keine Einschränkungen, ebenso bleibt die Versorgung mit Wasser, Strom, Telefon- und Abwassernetz gewährleistet.