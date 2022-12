Burscheid Beratung für Pflege wird neu geregelt

Burscheid – Die Freien Wähler FW-UWG in Burscheid hakten in der Diskussion über die geplante Zentralisierung der Senioren- und Pflegeberatung nach. „Die Beratung soll weiter vor Ort und nicht zentral in Bergisch Gladbach erfolgen“, so Fraktionsvorsitzender Gerd Pieper. Allerdings werde die Beratung künftig als örtliches Angebot aufsuchend konzipiert.

Hauptgründe für die geplanten Änderungen seien die unterschiedlichen Qualitäten und Standards der Beratungs- und Unterstützungsleistungen in den Kommunen. Es gebe Differenzen im Abrechnungsverfahren. Die Anforderungen an die Beratungsstrukturen mit demografisch bedingten Aufgaben stiegen. Deshalb sei 2017 mit allen Kommunen vereinbart worden, die Leistungen,-Qualitäten und Entgelte neu zu verhandeln. „Es wurde einvernehmlich entschieden, die bestehenden Strukturen zu analysieren und zu bewerten, mit dem Ziel, das Konzept zu überarbeiten und die Leistung entsprechend neu zu vereinbaren.“ (JAN)