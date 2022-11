Burscheid – Am Donnerstagmorgen kollidierte ein 82-jähriger VW-Fahrer aus Leichlingen auf der Kreisstraße Nagelsbaum mit einem 22-jährigen Jaguar-Fahrer. Der Leichlinger fuhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 9 (Nagelsbaum) in Richtung Landstraße 291.

40 000 Euro Gesamtschaden

Als der Senior an der Einmündung der Landstraße 291 nach links in Richtung Burscheid abbiegen wollte, übersah er den in Richtung Pattscheid fahrenden vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen. Der Gesamtschaden beträgt circa 40 000 Euro; beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Remigius Krankenhaus nach Opladen gebracht. (ksta)