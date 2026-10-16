Der Burscheider Stadtlauf wird von Jahr zu Jahr zu einem sportlichen Großereignis für Kinder und Jugendliche. Bei der 24. Auflage der Veranstaltung am vergangenen Sonntag gingen als erstes knapp 100 Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten in der Stadt an den Start.

70 Staffeln mit Jungen und Mädchen aus der Grundschule Dierath, der EMA-Schule in Hilgen und der Montanusgrundschle sowie einige freie Staffeln absolvierten Läufe über 250 und 500 Meter. Den Drei-Kilometer-Lauf und die Hauptdisziplin über zehn Kilometer gewann beide Micha Frickenschmidt vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Die 10.000 Meter absolvierte er in einer Zeit von 33 Minuten und 6 Sekunden.

Besonderen Wert legte der Stadtsportverband als Veranstalter aber auch auf den Drei-Kilometer-Lauf unter dem Motto „Jugend läuft für Demokratie“. 60 Jugendliche versammelten sich hinter dem Banner mit der Aufschrift, setzten sich damit für die demokratische Mitte der Gesellschaft ein und stellten sich öffentlich gegen extremistische Hetze im Netz und auf der Straße. Bodo Jakob, Vorsitzender des Stadtverbandes, zitierte dazu Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar – und würde ist kein Konjunktiv.“

Insgesamt waren etwa 500 Kinder und Jugendliche bei dem Lauf am Start. (ps)