Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Geschehen sind zwei Frauen aus Burscheid vom Amtsgericht Leverkusen zu Geldstrafen wegen übler Nachrede verurteilt worden. Eine dritte Angeklagte wurde freigesprochen. Alle drei waren angeklagt, Ende Februar/Anfang März 2023 schwere Vorwürfe gegen zwei Erzieherinnen der Kindertagesstätte Sonnenblume in Burscheid erhoben zu haben, die sich später als haltlos erwiesen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte nach Bekanntwerden der Vorwürfe wegen Kindesmisshandlung, Körperverletzung und sexuellem Kindesmissbrauch gegen die zwei Mitarbeiterinnen der Einrichtung, die von der Caritas Rhein-Berg betrieben wird. Ihr Arbeitgeber stellte die beiden Erzieherinnen acht Monate von der Arbeit frei, bis die Staatsanwaltschaft Köln im November 2023 die Ermittlungen ergebnislos einstellte.

Eine der beiden Erzieherinnen wollte die Beschuldigungen aber nicht auf sich sitzen lassen und stellte am Tag nach deren Bekanntwerden, Anfang März 2023, ihrerseits Strafanzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede. Um diesen Vorwurf ging es nun in dem Prozess im Saal 1 des Amtsgerichts. Eine der beiden Angeklagten muss eine Geldstrafe in Höhe von 5500 Euro (50 Tagessätze à 110 Euro) wegen übler Nachrede in neun Fällen, die zweite eine Geldstrafe von 1400 Euro (70 Tagessätze à 20 Euro) wegen übler Nachrede in vier Fällen bezahlen, da das Gericht die Vorwürfe gegen sie als erwiesen ansieht.

Das sind aber nicht alle Kosten, die auf die beiden am Dienstag verurteilten Frauen zukommen. Sie müssen ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro zuzüglich Zinsen an die Nebenklägerin zahlen. Die zivilrechtlichen Ansprüche der Erzieherin sind damit aber noch nicht abgegolten. Das Gericht hält fest, dass die beiden verurteilten Frauen der Erzieherin „jeglichen materiellen Schaden, der ihr aus den Taten in Burscheid entstanden ist, soweit die Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger oder Dritte übergegangen sind, sowie jeglichen unvorhersehbaren immateriellen Schaden zu ersetzen (haben), der ihr aus den Taten künftig entsteht“. Darüber hinaus werden sie auch für Teile der Verfahrenskosten belangt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.