Burscheid – Dem alten Jugendzentrum Megaphon trauern viele Burscheider nach, die dort ihre Jugend verbracht, Feten, Rockkonzerte und mit dem Team von Manfred Zenses allerhand Spaß und Unsinn erlebt haben. Aber am Dienstag herrschte keine Trauer, sondern große Freude auf dem hügeligen Gelände in Sträßchen. Denn auf den Ruinen des einstigen Szenetreffs entsteht eine besonders schöne Kindertagesstätte.

Das Deutsche Rote Kreuz baut das Haus und der DRK-Kreisverband Rhein-Berg wird hier als Träger der neuen Betreuungs-Einrichtung künftig 92 Kinder hüten. Die Kita soll im Frühjahr 2024 eröffnet werden.

Vertreter des DRK und Jugendamtes mit Landrat Santelmann, Bürgermeister Runge und Architekt Michael Koppetsch (l.) bei der Enthüllung des Bauschilds. Rechts die Kita-Leiterin Tatjana Schenk. Copyright: Hans-Günter Borowski

Die Baugrube ist seit Juni ausgehoben, der hohe Kran dreht sich längst neben der B51, das Untergeschoss wird schon betoniert. „Für die Grundsteinlegung ist es zu spät“, sagte die DRK-Kreisvorsitzende Ingeborg Schmidt, „und für das Richtfest ist es zu früh“. Aber jetzt wollten die Beteiligten ihre Vorfreude auf den Neubau teilen und hatten zur Enthüllung des mächtigen Bauschilds, das an der Zufahrt neben der Straße Oberlandscheid steht, eine kleine Feier organisiert.

Farbiger Blickfang

Mit Landrat Stephan Santelmann und Bürgermeister Dirk Runge auf der Gästeliste konnte auf die entstehende fünfgruppige Kita angestoßen werden, die angesichts des riesigen Bedarfs mehr als willkommen ist. Und ein Blickfang zu werden verspricht. Denn die vom Burscheider Architekturbüro Koppetsch entworfene Anlage ist kunterbunt. Sie besteht aus fünf gelben, blauen, roten, grünen und orangefarbenen Giebelhäuschen aus Holz, die unter dem Arbeitstitel „Ein Dörfchen für Sträßchen“ segeln und den Kindern bald signalisieren, in welcher Farbe sie wohnen. In weiteren Trakten werden ein Mehrzweckraum und eine Mensa untergebracht, die für Veranstaltungen zu einem Saal verbunden werden können.

Ein kunterbuntes Kinder-Dorf in Sträßchen. Copyright: Büro Koppetsch

Landrat Santelmann lobte besonders das auf Nachhaltigkeit angelegte Baukonzept, das begrünte Dächer, eine Photovoltaikanlage für die Stromversorgung, eine Regenwasser-Zisterne für die Bewässerung, Holzfassaden und Naturmaterialien vorsieht. Ein Clou ist aber auch das Außengelände mit dem Garten und Spielplatz, in dem unter Bäumen ein Marktplatz, eine Wasserstelle und ein Bobby-Car-Parcours geplant sind. „Ich bin nie in einem Kindergarten gewesen, und wenn ich die Pläne hier sehe, bedauere ich das“, schwärmte Ingeborg Schmidt: „Ich freue mich tierisch auf die Einweihung.“

92 Kinder aus Burscheid und Odenthal

Im Lauf der Planungen ist die neue Kita in Sträßchen von ursprünglich drei auf fünf Gruppen gewachsen, freute sich Dirk Runge: „Wir brauchen diese Plätze.“ 60 Prozent sind gemäß den Planungen des Kreisjugendamtes für Kinder aus Burscheid reserviert, 40 Prozent für Odenthal. 22 Plätze sind für die U3-Betreuung vorgesehen, 70 für Jungen und Mädchen ab drei Jahren. Dass sie alle im Nu belegt sein werden, gilt als sicher. Über das Meldeportal Little Bird laufen bereits die Vormerkungen.

Was den Odenthaler Teil betrifft, steht schon fest, wer die ersten kleinen Bewohner sein werden. Denn im Martin-Luther-Haus in Altenberg existiert seit einem Jahr bereits eine Startergruppe, die in den Neubau in Burscheid umziehen wird. Eine zweite Gruppe wird dort als Übergangslösung im März eröffnet, um den dringenden Bedarf zu decken.

Tatjana Schenk, die die Odenthaler DRK-Kita leitet, wird auch Leiterin der Kita in Sträßchen. Dort werden 15 pädagogische Vollzeitstellen eingerichtet, was angesichts des Mangels an Erziehungskräften eine Herausforderung darstellt. Die Beteiligten hoffen aber, bei Bewerbern mit der Attraktivität des Neubaus punkten zu können. Mit Hauswirtschaft, Therapeuten und Reinigungspersonal werden insgesamt etwa 30 Beschäftigte eingestellt.