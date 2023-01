Arbeiter Samariter Bund Wünsche vom Baum gepflückt und erfüllt

Leichlingen – Eine schöne Bescherung bereitete der Arbeiter Samariter Bund (ASB) 80 Kindern in Leichlingen: Am Mittwoch kehrten die Katastrophenschützer zurück, um Geschenke-Wünsche zu erfüllen. Vor der Sporthalle Am Hammer und in Büscherhöfen wurden Päckchen mit Spielsachen, Büchern und Kleidung an die Jungen und Mädchen verteilt, die ihren Wunschzettel an einen der Wunschbäume gehängt hatten, die der ASB am dritten Advent aufgestellt hatte.

Wunschbäume standen in Unterberg und Büscherhöfen

Die Aktion haben ehrenamtliche Helfer in ihrer Freizeit organisiert, als „kleines Trostpflaster für den Schrecken“, den Kinder bei der Flutkatastrophe im Juli erlitten haben, erläutert ASB-Sprecher Marco Wehr. Denn etliche Kinder, deren Familien teils ihren ganzen Hausstand verloren haben, seien seelisch traumatisiert. Ihnen sollte eine Freude gemacht werden, beschlossen die Samariter nach ihren Rettungseinsätzen im Flutgebiet. Unterstützt wurde der ASB Bergisch Land dabei von der Aktion Deutschland Hilft und dem Verein Arche Nova für Menschen in Not.

Zur Ausgabe kamen auch Landesgeschäftsführer Stefan Sandbrink, seine Stellvertreterin Renate Sallet und Anne Paweldyk, die Geschäftsführerin des ASB Bergisch Land. „Wir haben versucht, jeden Wunsch bis 30 Euro zu erfüllen“, erklärt Mitorganisator Dennis Bracht, Leiter der ASB-Geschäftsstelle Wuppertal. Das gelang. Kinder, die nicht zur Ausgabe kommen konnten, bekommen ihr Paket sogar nach Hause geschickt.