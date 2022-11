Leichlingen – Massive Personalprobleme gibt der Bäderbetrieb als Grund dafür an, dass das Leichlinger Hallenbad ab sofort vorübergehend sonntags geschlossen bleibt. „Im Blütenbad besteht zurzeit ein außergewöhnlicher Personalmangel aufgrund der Überschneidung von urlaubs- und krankheitsbedingten Abwesenheiten“, teilte die Badleitung am Donnerstag mit und sprach von einer echten „Notlage“. Deshalb müssten die Öffnungszeiten des Hallenbads an den Wochenenden eingeschränkt werden.

Voraussichtlich bleibt das Bad in den kommenden sieben Wochen, bis einschließlich 27. Oktober, an den Sonntagen geschlossen. An den übrigen Wochentagen steht das Hallenbad montags bis samstags zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Die Freibadsaison ist wie berichtet bereits vor einer Woche zu Ende gegangen. (hgb)