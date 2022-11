Ehrenamtler starten Solidaritätsaktion Corona-Hilfe für alle Leichlinger Notfälle

Leichlingen – Auf privater Ebene helfen sich viele Leichlinger Bürger bereits gegenseitig aus, organisieren sich über Facebook-Gruppen, transportieren Essen, bieten Fahrdienste an und gehen einkaufen für Menschen, die unter den Ausgangsbeschränkungen der Corona-Epidemie leiden. Jetzt wird die ehrenamtliche Unterstützung stadtweit, zentral und mit professioneller Koordination aus dem Rathaus organisiert: Die Stadtverwaltung und der Leichlinger Quartierstreff haben am Donnerstag die Aktion „Leichlingen hilft!“ ins Leben gerufen und in der Coronakrise gemeinsam die Parole ausgegeben „Die Blütenstadt hält zusammen“.

13000 Aufrufe werden verteilt

Der Aufruf zur Solidarität steht auf kurzfristig gedruckten Informationsblättern, von denen in den nächsten Tagen 13 000 Exemplare an die Haushalte verteilt werden. Die Schreiben sollen Hilfsbereite und Einwohner in Notlagen zusammenbringen.

Hilde Cordes (l.) und Sabine Rauh vom Leichlinger Quartierstreff. Copyright: Stadt Leichlingen

„Die derzeitige Situation fordert unsere Gemeinschaft in besonderem Maße heraus“, wird auf den Flyern an das große ehrenamtliche Potenzial in der Bürgerschaft appelliert. Das Hilfsangebot richtet sich an Menschen, die einer Risikogruppe angehören oder sich in häuslicher Quarantäne befinden und deshalb in der eigenen Wohnung bleiben sollten. Wer Hilfe braucht beim Einkauf, bei Apotheken-, Post- und Behördengängen, bei der Haustierversorgung, Telefonkontakten oder Fragen zu digitaler Kommunikation, dem bieten Stadtverwaltung und Quartierstreff Hilfe an.

Zentrale im Rathaus

Die Corona-Hilfe im Leichlinger Rathaus ist ab sofort unter ☎ 02175 / 99 26 66 und auch per E-Mail erreichbar:

corona@leichlingen.de

Die Rufnummer ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und montags bis donnerstags auch nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr mit Ansprechpartnern des Bürgermeisterbüros besetzt.

Alle Helfenden, die sich melden, werden bei der Stadtverwaltung registriert und mit einem amtlichen Ausweis der Aktion „Leichlingen hilft“ ausgestattet, mit dem sie sich für ihr Ehrenamt legitimieren können und der Verlässlichkeit für beide Seiten der Nachbarschaftshilfe gewährleisten soll.

Wenn festgestellt wird, dass bei einer Person weiterer Handlungsbedarf besteht und Hilfe organisiert werden muss, soll man das beim Quartierstreff melden, der unter ☎ 02175 / 990 74 26 oder per E-Mail erreichbar ist:

quartierstreff@hasensprungmuehle.de

Die zentrale Koordinierungsstelle ist im Bürgermeister-Büro der Verwaltung eingerichtet worden und dort ab sofort unter ☎ 02175 / 99 26 66 erreichbar. Im Rathaus laufen die Fäden der Corona-Hilfe zusammen und werden alle Anfragen gesammelt. Bei Hilfestellungen, die durch Ehrenamtliche erbracht werden können, gibt die Stadt die Anfrage an den Leichlinger Quartierstreff weiter, der die Koordination mit freiwilligen Helfern, sozialen Einrichtungen und Vereinen übernimmt.

Die Stadt stellt den Helfenden Ausweise aus, an denen die Besuchten erkennen können, dass sie es nicht mit Betrügern zu tun haben. Die Ehrenamtler müssen auf einem Fragebogen Auskunft zum Gesundheitsstatus geben und sind für ihre Tätigkeit über das evangelische Altenzentrum Hasensprungmühle, Träger des Quartierstreffs, versichert. Sie erhalten Merkblätter für ihre Arbeit, den Umgang mit Geld und sensiblen Daten und Hygienevorkehrungen. Auch wer Hilfe benötigt, erhält Hinweise , zu denen es gehört, dass es keine Geld- oder Sachgeschenke für Helfer geben soll.

„In sensiblen Fällen“, erklärt die Verwaltung, „werden auch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite stehen“. Außerdem vermittelt die Koordinierungsstelle im Rathaus bei Problemen an Sozialamt, Jugendamt oder Wirtschaftsförderung weiter.