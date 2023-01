Kreisverkehr gesperrt Staugefahr zum Schulstart in Leichlingen

Leichlingen – Auf eine kleine Baustelle mit vermutlich großen Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt müssen sich die Autofahrer in Leichlingen nächste Woche einstellen.



Denn am kommenden Montag wird auf der Neukirchener Straße vor dem alten Rathaus die Zufahrt zum Kreisverkehr am Sozialkaufhaus Globolus gesperrt. Viele Fahrer wird das plötzliche Hindernis unvorbereitet treffen, denn eine Ankündigung ist im Vorfeld nicht veröffentlicht worden.

Rohrbruch wird repariert

Vor der früheren Polizeiwache wird der Kanal nach einem Wasserrohrbruch repariert. Auf dem Gehweg haben die Bauarbeiten dafür bereits vor einigen Tagen begonnen. Für Fußgänger gibt es hier auf dem Bürgersteig noch einen schmalen Durchlass. Am Montag muss auch die Fahrbahn aufgebrochen werden. Deshalb wird die Richtung Kirchstraße führende Fahrspur für den Verkehr komplett gesperrt.

Das soll, wie die Stadtverwaltung lediglich auf der Baustellen-Karte auf ihrer Homepage eingetragen hat, voraussichtlich bis Donnerstag, 20. Oktober, dauern. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt ab dem Brunnen-Kreisverkehr Montanusstraße zur Straße Im Dorffeld und zurück auf die Kirchstraße.

Auf der Strecke und in den Nebenstraßen des Viertels muss daher mit einem starken Verkehrsaufkommen und Rückstaus gerechnet werden, zumal die Sperrung zeitlich unglücklich mit dem Unterrichtsbeginn nach dem Ende der Herbstferien zusammenfällt. Morgens ist die Neukirchener Straße in dieser Richtung schließlich eine Hauptachse des Zubringerverkehrs zum Schulzentrum Am Hammer. Auch Busse, für die es an der abknickenden Vorfahrt eingangs des Dorffelds ohnehin eng ist, müssen die Umleitung durch die Wohnstraßen fahren.