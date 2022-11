Die Diepentalsperre am Wochenende

Leichlingen – Der Anblick der Diepentalsperre sorgte am Wochenende für viel Diskussion unter Leichlingerinnen und Leichlingern: Ein Teil des Sees zeigte sich am Sonntag fast völlig entleert. Brauner Schlamm war dort zu sehen, wo normalerweise Wasser an die Ufer schwappt. Bürgerinnen und Bürger sorgten sich um die Tiere, dort leben beispielsweise auch Schildkröten.

Lesen Sie hier den Bericht von Dienstag, was es mit der Senkung auf sich hat.

Bürgermeister Frank Steffes schrieb am Sonntag: „Meines Wissens nach wurde hier aus Sicherheitsgründen seitens der Unteren Wasserbehörde beim Kreis gehandelt.“ Er wolle bei der zuständigen Stelle nachfragen. Der Murbach soll renaturiert werden, ob das Wasserablassen mit dem Projekt des Wupperverbands, das 2025 abgeschlossen sein soll, zusammenhängt, ist noch nicht geklärt. (aga)