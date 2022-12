Leichlinger in Wermelskirchen verunglückt  80-jähriger Rennrad-Fahrer schwer verletzt

Leichlingen – Ein 80-jähriger Radfahrer aus Leichlingen ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wermelskirchen schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rennrad um 12.55 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Dhünner Straße unterwegs, als ihm auf der leichten Gefällstrecke ein 67-jähriger Autofahrer mit seinem VW entgegen kam und ihn erfasste.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Der Remscheider hat den Radfahrer nach Angaben der Polizei übersehen, als er nach links auf einen Parkplatz abbog. Möglicherweise war der Mann in diesem Moment durch die Sonne erheblich geblendet.

Der 80-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung ins Wermelskirchener Krankenhaus. Der Sachschaden blieb mit gut 1000 Euro gering. (hgb)