Leichlingen – Mehr als 60 Taschen verschenkte die Tafel in Leichlingen zu Weihnachten an ihre Abnehmerinnen und Abnehmer an der letzten Lebensmittelausgabe dieses Jahres. Am Montag verteilte das Team aus Ehrenamtlern die prall gefüllten Tüten, im vierten Jahr in Folge. „Das kommt sehr gut an“, berichtet Helga Paul, Vorsitzende der Leichlinger Tafel, „so können wir alle gleich bedienen.“

Die andernorts individuell gepackten Weihnachtspakete seien unpraktischer für die Familien. In Leichlingen sind in jeder Tüte ein Pfund Kaffee, Frucht- und Fischkonserven, Süßes wie Weihnachtsmänner und viele weitere haltbare Lebensmittel. Hinzukommt eine weitere Tasche mit Kosmetikartikeln und Spielzeug.

Viele Privatleute haben gespendet

Die Weihnachtstaschen wurden durch Spenden von Leichlinger Firmen und Privatleuten finanziert. „Wir haben dieses Jahr besonders viele Spenden von Bürgern bekommen“, erzählt Helga Paul. Sie vermutet, dass durch die Pandemie mehr Leichlingerinnen und Leichlinger nicht in den Urlaub fahren und dafür Menschen in ihrem Ort unterstützen wollen. In den Weihnachtstüten sind auch Lego-Steine zu finden, die der Bundesorganisation vom Spielzeughersteller gespendet wurden.

Weiteres Engagement hätten in diesem Jahr Mitglieder des Rotary Club Leverkusen gezeigt, die sich finanziell und tatkräftig bei der Leichlinger Tafel einbrächten.

34 ehrenamtliche Hilfskräfte ermöglichen die Lebensmittelausgabe, die zwei Mal in der Woche geöffnet hat. Helga Paul zeigt sich erfreut über den Erfolg, die Tafel trotz der erschwerten Bedingungen unter Corona im gewohnten Rhythmus offenhalten zu können.

Ein ausgeklügeltes System aus Warteschlangen, die das Team schnell abarbeitet, ermöglicht eine sichere Lebensmittelausgabe mit ausreichend Abstand. Der Staat unterstützt den gemeinnützigen Verein mit der Bereitstellung von Desinfektionsmittel und Masken. Für 2 Euro pro Person, 50 Cent für Kinder, können Berechtigte Montag und Donnerstag um 14 Uhr in der Moltkestraße 25 einkaufen. Nachdem die Weihnachtstaschen am Montag ausgegeben wurden, öffnet die Tafel am 3. Januar wieder.