Wertstoffhof in Leichlingen Abends ist jetzt länger geöffnet, dienstags dafür zu

Leichlingen – Mit geänderten Öffnungszeiten ist der Leichlinger Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (Bav) im Gewerbegebiet Bremsen an der Walter-Frese-Straße ins neue Jahr gestartet. Es gibt übers Jahr jetzt zwei Saisonzeiten für Winter und Sommer. Die Anlieferung von Grünschnitt, Sperrmüll, Altpapier, Elektrogeräten und Bauschutt ist, was Berufstätige freuen wird, künftig teils bis abends um 20 Uhr möglich. Samstags, wenn der Andrang in der Regel am größten ist, ist eine Stunde länger geöffnet. Dafür entfällt der bisherige Annahmetag dienstags.

Die geänderten Annahmezeiten im Gewerbegebiet Bremsen sind am Zaun neben der Einfahrt nachzulesen. Copyright: Britta Berg

Zählt man alle Stunden zusammen, ist der Wertstoffhof in der dunklen Jahreszeit künftig wöchentlich acht Stunden lang in Betrieb, in Frühjahr und Sommer zwölf Stunden (bisher waren es elf). Der Burscheider Bav-Wertstoffhof in Hilgen-Heide bleibt für Witzheldener samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten an der Walter-Frese-Straße 14 im Einzelnen:

■ Von Dezember bis Februar montags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 und samstags von 9 bis 13 Uhr.

■ Von März bis November montags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 20 und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Die SPD begrüßt die vom Beirat für Abfallentsorgung beschlossenen neuen Betriebszeiten, die auf ihren Antrag hin geändert worden seien. Durch die Verteilung auf drei Tage könne die Abgabezeit in den Monaten, in denen viel Andrang herrscht, an jedem Tag auf vier Stunden verlängert werden. Die Änderungen entsprächen dem Wunsch vieler Nutzer und konnten ohne Gebührenerhöhung umgesetzt werden.

Alle Zeiten, Adressen, Abfall-Sortierregeln, Abfuhrbezirke, Containerstandorte und Karten für Sperrgutabholung und Gelbe Säcke sind im Abfuhrkalender 2021 enthalten, den alle Haushalte bekommen haben. Im Internet kann man sich zudem die Bav-Abfallapp mit Erinnerungsservice für die Abfuhrtage herunterladen.

■ Gelbe Säcke für Verpackungsabfälle sind im Rathaus und in den beiden Edeka-Märkten in Witzhelden und an der Reusrather Straße erhältlich.

■ Schadstoffe werden jeweils samstags von 8 bis 12 Uhr am Entsorgungsmobil in Bremsen am 16. Januar, 15. Mai und 18. September sowie in Hilgen-Heide am 20. März, 17. Juli und 20. November gesammelt.

■ Weihnachtsbäume, die von Schmuck befreit an die Straße gelegt werden können, werden vom 11. bis 15. Januar abgeholt.

Verpackungen gehören nicht in die Biotonne

Wer Bioabfall sammelt und getrennt entsorgt, schont Umwelt und Klima. Damit am Ende über den Kompost wirklich nur das wieder zur Erde zurückkehrt, was der Boden hervorgebracht hat, und weil häufig falsche Dinge in der braunen Tonne landen, hat der Bergische Abfallwirtschaftsverband (Bav) einige Tipps zusammengestellt, was in die Biotonne gehört – und was draußen bleiben muss.

Eine Faustregel: Verpackungen sind tabu. Glasflaschen und Metallkonserven, Folien, Becher, Schalen und Flaschen aus Kunststoff dürfen nicht in die Biotonne. Vorsicht sollte man auch bei Kunststoffbeuteln mit Kompostierungshinweis walten lassen, denn für die Verarbeitung in der Vergärungs- und Kompostierungsanlage sind diese laut Bav ungeeignet. Er rät zu Papierbeuteln oder Zeitungs- und Küchenpapier für feuchte Küchenabfälle. Lebensmittelreste und Verpackungen entsorgt man am besten getrennt. Verpackungen mit verdorbenen Lebensmitteln kann man auch samt Inhalt in die Restmülltonne werfen.

Fragen zur richtigen Entsorgung beantworten die Abfallberater des Bav unter der kostenfreien Hotline ☎ 0800 / 805 80 50, per E-Mail und online. So kann man auch Informationsmaterial zur Abfalltrennung anfordern. (dre)

