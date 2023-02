18. Leverkusener Kunstnacht Star Wars und 70er-Jahre-Collagen ziehen Besucher an

Leverkusen – Mit Einbruch der Dämmerung beginnt es, dieses Kribbeln, dieser Rausch. Denn Leverkusen verwandelt sich für eine Nacht in eine gigantische Kunstgalerie. Wer sich von den bildenden Künsten zur darstellenden Kunst bis hin zur Literatur treiben und davon mitreißen lässt, ist angekommen in der 18. Leverkusener Kunstnacht. 60 Ausstellungsorte, so viele wie noch nie zuvor, haben am Freitagabend ihre Türen geöffnet. Alle zu erleben, ist unmöglich, und kann auch gar nicht das Ziel sein.



„Ein Fest, ein Gefühl“ sei es für Renata Macasek und ihre Kolleginnen, Interessierte in ihre Welt, das charmante Atelier „etage 3“, zu lassen und gemeinsam feine Collagen zu fertigen.



Hier im Sensenhammer würden sich in der Tat auch Drachen wohlfühlen, mit Odo Rumpf. Copyright: Michael Wand

Im Kaminwerk 260°, links Fred Weidemann, der Sohn vom Künstlers, mit Kim Weidemann. Copyright: Michael Wand

Oppositär dazu bricht ein Feuerball brachial aus dem Schlund einer metergroßen Skulptur in der industriell-rauen Szenerie des Freudenthaler Sensenhammers. „Das Ambiente hier ist doch der perfekte Lebensraum für Drachen“, bemerkt Künstlerkollege Wolfgang Ahlers.

Kunstnacht: Startschuss am Schloss



Ob gigantisches Stahlkunstwerk oder eine pastellige „Art to go“ Mini-Leinwand: „Kunst ist alles“, erklärt Oberbürgermeister Uwe Richrath, der mit einer Rede im Morsbroicher Spiegelsaal den Startschuss für die vielen inspirierenden Reisen gesetzt hat. Von hier aus schwärmen die Leverkusenerinnen und Leverkusener durch eine Klang-Installation im Schlosspark zu den verschiedenen Shuttlebussen und dann durch die Nacht.



Kunst in den Lebenshilfewerkstätten, von Rabea Welter. Hier wird vieles upgecycelt. Copyright: Michael Wand

„Kunst und Kultur sind mehr als Farbe auf Leinwand und ein netter Moment. Sie finden da statt, wo freiheitliche Gesellschaften sind“, betont Richrath. So sei es auch in finanziell schwierigen Zeiten von großer Bedeutung, Kunst leben zu lassen, denn auch wenn alle ein anderes Verständnis von ihr haben: Sie verbinde. „Kunst hat viel bewegt und wird viel bewegen“, schließt er ab, bevor er sich selbst mit seiner Frau in das Lebensgefühl Kunstnacht stürzt.

Star Wars in der Waldsiedlung

Die Waldsiedlung dockt am Todesstern an und auf den Straßen bricht der Krieg der Sterne aus, als bei der „Troopermania“-Ausstellung von Mario van Veen etwa 20 Star-Wars-Charakter begleitet von Dudelsackmusik der Irlandfreunde Leverkusen und der Wupper District Pipe Band zur Parade aufmarschieren.



Auch Peter Lorenz hat in der Petruskirche ausgestellt – und war später zu Gast im Topos. Copyright: Michael Wand

Ein Szenenspiel wurde aufgeführt bei dei der Evangelischen Jugend Schlebusch über Herakles, durchgeführt von Schülerinnen und Schülern des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Copyright: Michael Wand

Bei der Kunstnacht ist für jeden was dabei – und von jedem. Ob Einsteiger oder Berufskünstler, ob Jugendlicher oder Rentner. So stellt etwa Christine Haaf zum ersten Mal ihre „Fluid-Art“ im Konzeptraum Scivola aus, diese Werke entstehen ganz ohne Pinsel. „Ich bin ,undercover' hier, ich stehe gar nicht im Programm“, sagt die Schlebuscherin. Sie sei eine der zahlreichen Pandemie-Künstlerinnen, die sich während des Lockdowns einfach mal ausprobiert haben. „Ich bin Experimentiererin, keine Künstlerin“, beschreibt sie sich.



Das könnte Sie auch interessieren:

Pendler im Vorteil Anzeige Wer in Köln arbeitet, sollte in Leverkusen eine Wohnung kaufen von Hendrik Geisler

Aufatmen im Leverkusener Karneval Anzeige Züge in Wiesdorf und Opladen können stattfinden von Hendrik Geisler

Streit in Leverkusen-Hitdorf Anzeige „Höhle der Löwen“-Star wirft Angelverein hinaus von Bert-Christoph Gerhards

70 Jahre Bayer-Foto-Club Anzeige Eine Schau mit Bildern aus Leverkusen und der ganzen Welt von Ralf Krieger

Im großen Saal der Evangelischen Jugend Schlebusch sind mit „Traumwelten“ dieses Jahr neu auch Werke von Schülerinnen und Schülern des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums ausgestellt. Jugendleiter Florian Korb sieht eine große Chance: „Wenn Kunst zu den Jugendlichen bei uns im offenen Treff kommt, kommen vielleicht Jugendliche von uns zur Kunst.“



Peter Lorenz kam aus Berlin angereist



Einer der Höhepunkte dieses Nachtfluges ist für viele offenbar die Ausstellung von Peter Lorenz in der Petruskirche am Stresemannplatz: „Ich habe meine Tafelbilder kurzerhand in Berlin alle eingeladen und hier in der Petruskirche wieder ausgeladen.“ Seine unverkennbar Streetart-inspirierten Werke finden in der kahlen, aber architektonisch anspruchsvollen Umgebung einen Platz zum atmen und wirken.



Das reicht doch?! Copyright: Michael Wand

Ein ebenfalls neuer Kunst-Ort, der es geschafft hat, mit seiner besonderen Atmosphäre in Erinnerung zu bleiben, ist das „Kaminwerk 260°“. Mit Kim und Fred Weidemann taucht man hier ein in Franz Josef Schmitz' skurrile, atmosphärische und subversive Collagen. Für die er seit den 70er-Jahren Ausschnitte aus Zeitungen und Magazinen sammelte – vielleicht steckt also auch ein Teil des „Leverkusener Anzeiger“ in einem seiner Werke. Sohn Fred Weidemann stellt fest: „Das Kaminwerk profitiert von den Bildern und die Bilder vom Kaminwerk.“



So stellt etwa Christine Haaf zum ersten Mal ihre „Fluid-Art“ im Konzeptraum Scivola aus Copyright: Michael Wand

Rainer Tobies im Topos Copyright: Michael Wand

Alle Wege führen ins Topos, denn wie ein Instinkt zieht es gegen Mitternacht zum Ausklingen des Abends viele Künstler an die Tische von Ingrid Orth. Wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat, stellt hier bei einem kalten Getränk, guter Musik und – passend dazu – im Angesicht der Werke von Rainer Tobies fest: Es geht nicht darum, ob man in dieser Nacht eine oder tausend Kreationen erlebt hat. Es geht um die Begegnungen, die bleiben.