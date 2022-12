Ampel wird abgeschaltet

Die Lichtsignalanlage an der Einmündung Willy-Brandt-Ring / Elisabeth-Langgässer-Straße wird am Dienstag, 5. Mai, und Mittwoch, 6. Mai, auf LED-Technik umgerüstet. Dazu wird die Ampelanlage am 5. Mai gegen 9 Uhr abgeschaltet und voraussichtlich um 16 Uhr wieder eingeschaltet. In dieser Zeit ist die Einfahrt vom Willy-Brandt-Ring von Schlebusch her kommend links in die Elisabeth-Langgässer-Straße nicht möglich. Die Ausfahrt aus der Elisabeth-Langgässer-Straße wiederum ist nur in Fahrtrichtung Schlebusch möglich. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, den Willy-Brandt-Ring an der Heymannstraße oder Stixchesstraße zu überqueren. (red)