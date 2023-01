Leverkusen – Weil der Andrang am Wertstoffzentrum der Avea in der Dieselstraße so groß ist, sieht sich das Abfallunternehmen veranlasst, ab sofort eine zusätzliche Möglichkeit anzubieten, Altpapier und Kartonagen abzugeben. Dafür stehen am Müllheizkraftwerk Im Eisholz ab sofort mittwochs und freitags von jeweils 17 bis 20 Uhr Container bereit. Andere Abfälle werden dort nicht angenommen.

Die mobilen Schadstoffsammlungen finden ab sofort wieder zu den gewohnten Zeiten und Orten statt – wie im Abfallplan vermerkt. Ein Mund-Nasen-Schutz bleibt Vorschrift. (ger)