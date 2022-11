Bayer 04 Leverkusen Gewinnen Sie Tickets für das Spiel der Werkself gegen Stuttgart

Leverkusen – Mit 5:2 gelang der Werkself am vergangenen Wochenende ein beeindruckender Sieg bei Borussia Dortmund. Am nächsten Spieltag kommt nun der Tabellenvorletzte aus Stuttgart zum Spiel in die BayArena.

Angepfiffen wird diese Partie am Samstag, 12. Februar, um 18.30 Uhr.

Fünf Mal zwei Karten

Und da mittlerweile wieder – wenn auch in begrenztem Umfang und unter Corona-Schutzmaßnahmen – Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien des Landes dürfen (in Leverkusen gilt derzeit die 2Gplus-Regelung), verlost der „Leverkusener Anzeiger/Kölner Stadt-Anzeiger“ fünf Mal zwei Eintrittskarten zu dieser Partie unter all jenen Leserinnen und Lesern, die sich bis Mittwoch, 9. Februar, 24 Uhr, unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer an uns wenden.

So erreichen Sie uns

Und zwar entweder per Telefon unter ✆ 01378 /90 60 74 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk wesentlich höher). Oder per SMS an ✆ 9 96 99. Bitte geben Sie in diesem Fall das Kennwort RRG85 ein (0,50 Cent pro SMS).

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und bekommen ihre Karten im Anschluss daran als auszudruckende Online-Tickets per Mail zugeschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Aktion ist nur für volljährige Personen möglich. Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB (siehe unten) als akzeptiert.

www.ksta.de/gewinnspiel-agb