Campus Leverkusen CDU will Studierende mit Mobilstation stärker an Opladen binden

Leverkusen – Die CDU Opladen hat die Studierenden am neuen Campus Leverkusen nach ihren Wünschen befragt. Ergebnis: Eine eigene Station für Leihfahrräder würde die Mobilität zum Bahnhof, aber auch in die Stadt deutlich verbessern. Die CDU hat daraufhin einen Antrag an die Stadtverwaltung und die Wupsi gestellt, in Zusammenarbeit mit der Studierendenvertretung einen geeigneten Standort in direkter Nähe der Technischen Hochschule zu finden.

„Aus der Presse war zu erfahren, dass die neuen Bewohner des Campus Leverkusen den Standort Opladen noch nicht richtig in ihr Herz geschlossen haben“, sagt Matthias Itzwerth von der Opladener CDU. „Um das zu verbessern, hat die CDU in der Bezirksvertretung II einen Antrag eingebracht, in dem die Wupsi gebeten wird, eine Radstation am Campus einzurichten.“ Das werde als ein erster Baustein angesehen, damit sich die Studierenden sich künftig mehr in Opladen aufhalten werden.

Im Gespräch bleiben

„Wir werden mit den Studierenden im Gespräch bleiben, um deren Wünsche in Erfahrung zu bringen, die vonseiten der Politik unterstützt werden können.“ so Itzwerth. Die Bezirksvertretung II wird über den Antrag beraten.