Christuskirche Wiesdorf Zeitkritische „Naturbegegnungen“ in der Stadt des Feinstaubs

Leverkusen – Andrea Buhmann findet ultimative Worte, um die Christuskirche als Ort für eine Ausstellung zu beschreiben: „Ich kam hier herein – und mir ging das Herz auf“, sagt die Künstlerin aus Bonn. Entsprechend gerne zeigt Buhmann hier ab dem kommenden Sonntag, 1. Mai, denn auch ihre Installationen – und zwar im Zusammenspiel mit ihrer Freundin Kirsten Treis, die wiederum Bilder beisteuert zum gemeinsamen Thema „Naturbegegnungen“.

Während Treis sich Landschafts-, Pflanzen- und Tiermotiven widmet und dabei – wenn auch in der Farbgebung mitunter von der Fotovorlage abweichend – eher realistisch und gegenständlich malt, lässt Buhmann jede Menge Fantastisches in ihre Objekte fließen: Sie stellen imaginäre Samenkapseln dar, versehen mit humorvollen Fantasienamen wie „Springwurz“, „Flatterhemdchen“, Löcherwurz“ oder „Feuersporn“.

Schönheit und Fingerzeig

Beiden Künstlerinnen gemeisam ist die Intention, die hinter diesen sich wunderbar ergänzenden Arbeiten steckt: Es geht zum einen um die reine Schönheit der Natur. Zum anderen um einen Fingerzeig, mit dieser Schönheit sensibel und vorsichtig umzugehen.

Womit „Naturbegegnungen“ nicht nur nach Ansicht des Gemeindepfarrers Detlev Prößdorf hervorragend nach Leverkusen passt: „Wir haben hier eine besondere Beziehung zu Umweltthemen.“ Feinstaub, Autobahn, Industrie: In der Stadt komme viel zusammen. Stelle sich Vieles in Sachen Umweltschutz als eher verbesserungswürdig dar. Daher freue es ihn umso mehr, dass Buhmann und Treis nun im Gotteshaus an der Dönhoffstraße ausstellen. (frw)

„Naturbegegnungen“ wird am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr in der Christuskirche eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 26. Juni zu sehen.

www.kirche-wiesdorf.de