Leverkusen – Die Ampel an der Kreuzung Quettinger Straße / Borsigstraße in Quettingen soll schon seit Heiligabend nicht funktioniert haben. Gegen 18.40 am 1. Weihnachtstag ist es dort zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Ein Fahrer (21) eines VW-Caddy wurde verletzt, vor Ort hieß es, er sei schwer verletzt, später korrigierte die Polizei die Angabe.



Zwei Frauen, 20 und 16 Jahre alt, die in einem Opel Meriva unterwegs waren, wurden leicht verletzt.



Zwei Autos waren schwer beschädigt Autos, es gab drei Verletzte. Copyright: Ralf Krieger

Die beiden Autos waren erheblich beschädigt. So wie sie aussahen, müssen sie mit relativ hoher Geschwindigkeit zusammengeprallt sein. Weit verstreut lagen Trümmer auf der Straße.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bahnstadt in Opladen Anzeige Stadt Leverkusen verzichtet bei nagelneuer Straße auf Fußweg von Ralf Krieger

Leverkusen und Rhein-Wupper Anzeige Nach der Flut –11 erstaunliche Vorher-Nachher-Bilder von Britta Berg , Ralf Krieger

Raumfahrt Anzeige Nasa: Leverkusener Realschüler baute die Startrampe für die Raketen von Ralf Krieger

Der Grund für den Ampelausfall war am Abend unklar. Die Anlage soll mindestens seit Heiligabend ausgeschaltet gewesen sein. Ein Zeuge meldete sich in der Redaktion und schrieb, er habe gesehen, wie Autos wiederholt mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung gefahren seien. Viele hätten die Beschilderung, die dann gelte, nicht beachtet.



Eine Polizeisprecherin riet dazu, bei ausgefallenen Ampeln stets sehr vorsichtig in die Kreuzung zu fahren, auch wenn man laut Beschilderung Vorfahrt habe.

Wie der Unfall in Quettingen genau geschah, muss noch ermittelt werden. Auch die Schuldfrage wird erst noch geklärt. Zum Hergang gebe es unterschiedliche Angaben, sagte die Polizistin vor Ort. Fast alle Spuren der Kreuzung waren gesperrt.