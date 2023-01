Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße Neuer Kinderarzt ist junger Vater

Leichlingen – Einen neuen Kinderarzt gibt es in der Blütenstadt: Dr. Peter Saupp hat die Nachfolge von Dr. Gabriele Pfläging angetreten und seine Tätigkeit in der Bahnhofstraße 13 b in Leichlingen aufgenommen. Er war bislang in der Kinderklinik der Uniklinik Düsseldorf beschäftigt. Pfläging ist nach mehr als 35 Jahren im Dienst der kinderärztlichen Versorgung in den Ruhestand getreten. Ihr Nachfolger wird die Gemeinschaftspraxis gemeinsam mit Dr. Andrea Roth weiterführen.

Seit 1990 war Dr. Gabriele Pfläging als niedergelassene Kinderärztin in Leichlingen tätig. Zunächst in der Goethestraße gemeinsam mit Dr. Maria Lorson-Müller und seit 2008 zusammen mit Dr. Andrea Roth in den neuen Praxisräumen in der Bahnhofstraße. Nach insgesamt 29 Jahren in Leichlingen hat sie ihren Platz nun an den 32-jährigen Saupp übergeben, der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist. Die Praxis ist dem Mediziner gut vertraut. „Zum ersten Mal Kontakt mit der Kinderarztpraxis Roth und Pfläging hatte ich tatsächlich als Vater“, berichtet Saupp. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Nach Studium und Doktorarbeit in Aachen arbeitete er an der Uni-Kinderklinik in Düsseldorf. 2016 zog der gebürtige Bergisch Gladbacher nach Leichlingen um. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kindern und ihren Eltern, denn in der Kinderarztpraxis hat man meist mehr Zeit für den persönlichen Kontakt als in der Klinik“, sagt er.

Dr. Andrea Roth freut sich über den „frischen Wind“ in ihrer Praxis: „Ein neuer Kollege bringt auch neue Ideen und Perspektiven mit. Ich bin mir sicher, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren wird“, so Roth. Das konnte bereits ausprobiert werden, als Saupp während seiner Elternzeit ein halbes Jahr in Teilzeit in der Praxis mitarbeitete. Neben der gesamten Breite der Kinder- und Jugendmedizin und der Durchführung von Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen bleibt das Spektrum der Praxis mit den Schwerpunkten Allergologie, Psychosomatik und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bestehen. Behandelt werden Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Sprechzeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter ? 02175 / 1360. (hgb)