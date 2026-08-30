„Kino ist Kultur“, sagt Ute Berzbach vom Kinopolis Leverkusen. Und um diesen Kulturort attraktiv zu halten, nimmt das Kinopolis nun schon zum fünften Mal am bundesweiten Kinofest teil. Für den 12. und 13. September zahlen Besucherinnen und Besucher fünf Euro pro Ticket. Aufschläge, die es sonst für besondere Sitzplätze oder die Länge eines Films geben würde, fallen an diesem Wochenende weg.

Unter den gespielten Filmen werden aktuelle Blockbuster wie „Spiderman“ oder „Die Odyssee“ sein – das Kinopolis setzt für das Fest auf ein klassisches Programm, wie Berzbach erklärt: „Wir haben festgestellt, dass die Leute keine außergewöhnlichen Angebote, wie Art House, haben wollen, stattdessen ein reguläres Kinoprogramm bevorzugen und dann bei der Karte sparen wollen.“ Die Tickets sind um bis zu drei Viertel reduziert. Zum Vergleich: Ein Kino-Ticket für „Die Odyssee“ kann in einer Samstagabendvorstellung an einem regulären Wochenende bis zu 17 Euro kosten.

Es gibt Filme, die im Kino anders wirken, weil sie für die große Leinwand gemacht sind Ute Berzbach, Kinopolis Leverkusen

Im September 2022 warb eine Initiative von Branchenverbänden, darunter beispielsweise der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF), erstmals für das Kinofest. Ziel war es, mehr Menschen durch vergünstigte Preise ins Kino zu locken. Vor allem durch die Corona-Pandemie waren die Besucherzahlen damals eingebrochen. In den vergangenen Jahren konnte das Kino zwar wieder steigenden Publikumszuspruch verzeichnen, auf dem Niveau von vor 2020 seien sie allerdings nicht, so Berzbach: „Aktuell merkt man, dass die Leute überall sparen.“

Für das Wochenende des Festes solle sich das Kino jeder leisten können, betont sie. „Das Kino ist einfach ein wichtiger Kulturort und es gibt Filme, die im Kino anders wirken, weil sie für die große Leinwand gemacht sind.“

Ab Montagabend, dem 7. September, kann man Karten für das Kinofest im Kinopolis buchen. Tickets für das Disney-Mitmachkino und Shrek sind bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Homepage zu finden.

www.cineplex.de/leverkusen

www.daskinofest.de