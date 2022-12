Leverkusen – An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die in und um Leverkusen für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Rechte Spur gesperrt

Aktuell ist auf der A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf der rechte Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Monheim gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH am Donnerstag mit. In diesem Bereich sei ein Fahrbahnschaden aufgetreten, heißt es. Wie lange der Fahrstreifen gesperrt bleiben muss, sei derzeit noch nicht absehbar. (aga)

Haben Sie schon unseren Newsletter „Wir in Leverkusen” abonniert? Jetzt hier kostenlos anmelden.