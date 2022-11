Leverkusen – Die Hugo-Kükelhaus-Schule in Leverkusen-Alkenrath ist seit Donnerstagnachmittag gesperrt, der Unterricht fiel am Freitag aus, auch am Montag wird nicht unterrichtet. Am Donnerstag hatten sich laut Stadtverwaltung nach Schulende in zwei Klassenräumen Deckenplatten gelöst und waren zu Boden gefallen. Verletzt wurde dabei niemand.

Stadt Leverkusen: Tragfähigkeit ist nicht sichergestellt

Bei anschließenden Untersuchungen wurde festgestellt, dass die meisten weiteren Räume der Schule an der Elisabeth-von-Thadden-Straße über eine baugleiche Deckenkonstruktion verfügen. „Da die Tragfähigkeit des Deckensystems nicht sichergestellt werden kann und nicht auszuschließen ist, dass sich weitere Platten lösen, wurden alle betroffenen Räumlichkeiten gesperrt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Leverkusen.

Die Tragfähigkeit wird jetzt durch einen Statiker geprüft, danach soll entschieden werden, wie der Schaden behoben wird. Ziel sei es, so die Verwaltung, zumindest für einen Teil der Räume den Schulbetrieb zu sichern. Umfang und Dauer der Arbeiten seien jedoch derzeit nicht absehbar.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rheinpegel zu niedrig Anzeige Hitdorfer Fähre stellt Betrieb zwischen Leverkusen und Köln ein von Hendrik Geisler

Neuland-Park trocknet aus Anzeige Leverkusens oberster Gärtner: Rasen sprengen ist Unsinn von Ralf Krieger

Gastro-Tipp Leverkusen Anzeige Im „Casa Ibérica“ gibt es mediterrane Feinkost und guten Wein von Lena Schmitz

Der Eltern der 114 Kinder, die an diesem Standort der Förderschule unterrichtet werden, wurden über den Schulausfall informiert, schreibt die Stadt. Eine Notbetreuung werde eingerichtet. Die städtischen Fachbereiche Schule und Gebäudewirtschaft arbeiteten nun gemeinsam an Ausweichmöglichkeiten. Als ein solcher Ausweichort ist der Dependance-Standort der Schule an der Straße Im Bühl in Schlebusch in Planung. Das Erdgeschoss der dortigen Containeranlage, in der zuvor Geflüchtete untergebracht waren, wird bereits durch die Hugo-Kükelhaus-Schule genutzt.