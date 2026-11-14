Für eine Übergangszeit gibt man sich vielleicht mal mit einem suboptimalen Provisorium zufrieden. Nach fünf Jahren aber platzt Eltern nun der Kragen: Sie kritisieren in einem Bürgerantrag heftig die Zustände im Ausweichquartier der Kindertagesstätte Dhünnstraße in den Räumen der Schule Görresstraße.

Der Antragssteller berichtet von Toiletten, die für Kleinkinder zu schwer zu erreichen seien, von Räumen, die wegen Ratten nicht nutzbar seien, von zu hoch angebrachten Fenstern und schwer regulierbaren Heizungen. Auch die pädagogische Arbeit sei nur eingeschränkt möglich: Es fehlten Nebenräume, das ohnehin unattraktiv betonierte Außengelände könne auch wegen der Aufsichtspflicht kaum genutzt werden. Der Antragssteller verlangt einen verbindlichen Zeitplan für das Ende der Übergangslösung.

Bauliche Mängel

Die beiden Kitas an der Dhünnstraße in Wiesdorf mussten wegen baulicher Schäden im Jahr 2021 geräumt werden. Für die geplante Sanierung sollten die Kinder übergangsweise, für einen Zeitraum von zwei Jahren, an der Görresstraße unterkommen. In dem Gebäude, das früher einmal eine Schule, dann lange eine Flüchtlingsunterkunft war. Probleme bereitet auch die Lage direkt an der Bay-Arena: Schon zu normalen Zeiten bestehe eine große Unfallgefahr durch zu schnell fahrende Autos direkt vor dem Eingangstor zur Kita. An Spieltagen sei es dann äußerst schwierig, die Kinder überhaupt abzuholen.

Städtische Tageseinrichtung für Kinder, steht auf einem Schild Copyright: Stefanie Schmidt

Aus den geplanten zwei Jahren Provisorium sind mittlerweile fünf geworden, und die Sanierung an der Dhünnstraße hat noch nicht einmal begonnen. Bis zu 18 Millionen Euro soll diese kosten. Anfang des Jahres hat die Stadtverwaltung deshalb den Vorschlag gemacht, sie zunächst auf Eis zu legen und zu prüfen, ob ein Neubau nicht wirtschaftlicher sei. Der Beschluss im Stadtrat fiel knapp zugunsten dieser Prüfung aus – gegen die Stimmen der SPD. Die hält an der Sanierung fest. Sie verweist darauf, dass die Bezirksvertretung I die Sanierung zuvor einstimmig beschlossen hatte. „Seit Jahren findet die Betreuung in einer Übergangslösung statt. Eltern und Beschäftigte brauchen endlich Klarheit, wie es mit ihrer Kita weitergeht“, so Max Haacke, kinder- und jugendpolitischer Sprecher.

Diese fordert auch der Bürgerantragssteller. Diskutiert wird der Antrag im Bürger- und Umweltausschuss am Donnerstag, 19. November, ab 17 Uhr im Ratsaal des Rathauses. Die Sitzung ist öffentlich.