Nach rund sieben Monaten Bauzeit hat am Donnerstag, 10. September, die Lidl-Filiale in der Bonner Straße 7 wieder eröffnet. Die alte Filiale war abgerissen und eine neue aufgebaut und modern ausgestattet worden: So kommt sie nun ohne fossile Brennstoffe aus. Die Beheizung und Klimatisierung der Filiale erfolgt vollständig mit Grünstrom und über Wärmepumpen. Die Abwärme der Kühlregale wird durch eine Wärmerückgewinnung wieder dem Heizkreislauf zugeführt. Für die Stromversorgung verfügt die Filiale über eine Photovoltaikanlage.

Der Abriss der alten Filiale war notwendig, weil das Dach die PV-Anlage inklusive Begrünung nicht getragen habe, so die Portfolio-Managerin von Lidl, Nadine Flüchter. Einen anderen Filialneubau gab es 2018 in Rheindorf. „Die anderen Filialen in Leverkusen könnten auch noch etwas mehr Liebe abbekommen“, so Nadine Flüchter. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Zwischenzeit in anderen Lidl-Filialen gearbeitet hatten, wurden wieder in der Filiale angestellt. Es sind sogar zwölf neue Kollegen dazu gekommen.

Lidl ist ein langjähriger Partner des „Deutschen Handballbundes“ (DHB) und unterstützte auch im Rahmen der Eröffnung den lokalen Handballverein „TuS 1882 Opladen“. So nahm deren Geschäftsführer Markus Sonnenberg an einer Kasse Platz und scannte Einkäufe der Kunden. 683 Euro wurden so für den Verein gesammelt und von Lidl noch auf 1000 Euro aufgestockt.

Insgesamt fanden viele Besucherinnen und Besucher den Weg in die Filiale. So freute sich auch eine Kundin besonders über die Neueröffnung: „Es war zwar kein alltägliches Hindernis für mich, dass Lidl geschlossen hatte. Allerdings ist es schön, dass sie jetzt wieder geöffnet haben, weil es für mich als Opladenerin fußläufig ist und jetzt noch eine andere Einkaufsoption hinzukommt.“