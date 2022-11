Leverkusen – Ein Ehepaar (beide 81) aus Leverkusen hat die Polizei am Donnerstag bei der Festnahme zweier Betrüger unterstützt. Die beiden aus Berlin angereisten Jugendlichen (15 und 17) hatten sich als falsche Polizisten ausgegeben und wollten die Senioren um einen großen Geldbetrag erleichtern.

Gegen 11 Uhr hatten sich die Betrüger telefonisch bei den Senioren gemeldet und dem Ehemann versucht weiszumachen, er müsse sein Geld in Sicherheit bringen: Es sei eine Frau festgenommen worden, die versucht habe, das Konto des Senioren zu plündern. Der erwiderte allerdings, er habe seine Ersparnisse zu Hause, woraufhin die Betrüger ihn aufforderten, das Geld in eine Tüte zu packen und aus dem Fenster zu werfen. Dort würde die Tüte dann von Polizisten abgeholt.

Hustenbonbons statt Geld in der Tüte

Der Senior schaltete schnell und hielt die Betrüger in der Leitung, während seine Ehefrau die echte Polizei alarmierte. Als die beiden Jugendlichen mit einem Taxi vorfuhren und das Geld abholen wollten, schlugen die Zivilfahnder zu. Zur Sicherheit hatte der Senior Hustenbonbons anstelle des Geldes in die Tüte gepackt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Revision Anzeige Calevornia schließt vom 16. bis zum 27. September

Programm Anzeige 40. Leverkusener Jazztage mit bewährten Kräften und bunten Einsprengseln von Frank Weiffen

Kampfkandidatur Anzeige Jonas Berghaus bewirbt sich überraschend um SPD-Vorsitz von Bert-Christoph Gerhards

Inzwischen wurde bei der Polizei bekannt, dass Unbekannte bereits am 6. September bei einem 84-Jährigen in Schlebusch einen hohen Barbetrag erbeutet hatten. Am Dienstag konnte die Polizei zudem Betrüger in Hitdorf festnehmen.