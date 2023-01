Leverkusen – Verschläft Leverkusen bei dem Thema Autobahnausbau zwischen Leverkusener Kreuz und dem Kreuz Hilden eine besonders für Opladen wichtige Entwicklung? Der CDU-Ortsverband Opladen hat so den Eindruck. Denn während es in Langenfeld bereits am 29. Mai eine öffentliche und gut besuchte Informationsveranstaltung von der Stadt, dem Kreis Mettmann und der Landesbehörde Straßen NRW gegeben hat, ist das Thema in Leverkusen noch nicht aufgegriffen worden.



Der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach sowie die Bürgermeister Frank Steffes (Leichlingen), Frank Schneider (Langenfeld) und Birgit Alkenings (Hilden) haben bereits in einer gemeinsamen Aktion den Landesbetrieb aufgefordert, die Natureingriffe beim A3-Ausbau möglichst gering zu halten und die Standstreifen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen kurzfristig als zusätzliche Fahrspur zu nutzen statt weitere anzubauen. Das hält auch die CDU Opladen für vernünftig.

Ihr Vorsitzender Mathias Koch erfuhr auf Nachfrage bei Straßen NRW, dass die Leverkusener informiert werden, indem der Dialogbus des Landesbetriebs im September oder Oktober auch hier Station mache. Das reicht Koch nicht aus. Er fordert eine Informationsveranstaltung zeitnah nach der Sommerpause. Immerhin sei die Entwurfsplanung beim Land bereits in vollem Gange. (ger)