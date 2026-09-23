Die Radpendlerroute zwischen Wiesdorf und Köln ist seit 2022 eigentlich beschlossene Sache. Um sie zu verwirklichen, benötigt die Stadt allerdings Grundstücke der Bayer AG und von Bayer-Nachfolgeunternehmen. Zudem hat die Stadtverwaltung den Teil der Pendlerroute zwischen Küppersteg und dem Opladener Zentrum planerisch noch gar nicht in die Hand genommen – jedenfalls war das Mitte 2025 der Stand der Dinge.

Um das Thema Radpendlerroute Köln-Leverkusen aber trotzdem irgendwie voranzubringen und im öffentlichen Bewusstsein zu halten, hat die Fraktionsgemeinschaft von Volt und Bürgerliste jetzt den Antrag formuliert, „eine durchgängige Radroute von Opladen nach Wiesdorf und weiter Richtung Köln bis zur Leverkusener Stadtgrenze an der B8 auszuschildern“, das Gleiche auch in umgekehrter Richtung.

Die Streckenführung solle sich „an der geplanten Radpendlerroute von Köln nach Leverkusen Mitte und weiter nach Opladen“ orientieren, so die Fraktionsgemeinschaft. So solle eine provisorische Radverkehrsführung für Pendler und Freizeitfahrer geschaffen werden. Die Ratspolitiker begründen ihren Antrag damit, dass, wer mit dem Rad von Opladen über Wiesdorf nach Köln oder umgekehrt unterwegs sei, „vergeblich eine durchgängige Beschilderung“ suche. An manchen Stellen fehlten Schilder komplett, andernorts seien sie kaum sichtbar. Fazit: Wer nicht ortskundig ist, findet den Weg von Opladen nach Köln nicht. Selbst wer die Route kennt, hat mit Hindernissen zu kämpfen.

Im Bürger- und Umweltausschuss hatte Volt den Antrag zurückgezogen, er tauchte dennoch im Bauausschuss auf. Mit den Stimmen von CDU und AfD und bei Enthaltung der SPD lehnten die Mitglieder den Antrag ab. Dafür stimmten neben dem Vertreter von Volt und Bürgerliste auch die Grünen, die Linke und Opladen Plus. (ps/rar)