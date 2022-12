Leverkusen – Vom heutigen Donnerstag an werden die Schulen zumindest für einige Klassen wieder öffnen. Deshalb wird das kommunale Nahverkehrsunternehmen Wupsi in Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit seinen Bussen wieder nach dem Schultagsfahrplan fahren. Dieser wird allerdings in Abstimmung mit den Schulen und Schulträgern in Einzelfällen auf die geänderten Bedürfnisse und Schulzeiten angepasst.

Die Nachtlinien und der Bergische Fahrrad-Bus fahren weiterhin vorerst nicht. Eine Übersicht über alle Änderungen steht auf der Internet-Seite des Unternehmens. (ger)

