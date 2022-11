Lokal in Leverkusen Das bietet das asiatische Restaurant „Hana Sushi“

Leverkusen – Die Familie von Nino Wang wanderte aus China aus, als er acht Jahre alt war. Heute ist sie weit verteilt, seine Onkel und Cousins sind in Italien, Spanien, England und den USA, aber auch in Hürth und Bergisch Gladbach. Und fast alle sind in der Gastronomie. Und Nino Wang ist nun in Leverkusen, an der Bismarckstraße im Schatten der BayArena.



„Ich wollte schon lange ein eigenes Lokal, aber ich komme aus Köln und Leverkusen konnte ich mir erst nicht vorstellen“, sagt er. Das ehemalige „Arizona“ stand schon eine Weile leer, da verbrachten Wang und ein Kollege mal einen Tag an der Bismarckstraße. „Und wir waren beeindruckt, was hier los ist.“ Also haben sie ihr Vorhaben umgesetzt: „Hana Sushi“ eröffnete trotz Coronapandemie im Juli und ist seitdem gut angekommen. Im schicken Innenraum mit schwarzen Decken, silbernen Kugellampen, japanischem Holz und künstlichen Kirschblüten gibt es etwa 80 Sitzplätze, im Sommer kommen 40 auf der Terrasse hinzu.

Was hat es mit dem Restaurantnamen auf sich?

Nino Wang: Hana heißt Blume oder Blüte auf japanisch. Daher auch die vielen Blüten in der Dekoration. Unser erster Laden in Italien hieß auch so, das ist eine Erinnerung daran.

Was kommt bei Ihnen auf den Teller und ins Glas?

Unsere Spezialität ist natürlich Sushi, aber es gibt auch warmes Essen, Thai Kokos Curry zum Beispiel ist auch sehr beliebt. Da hier früher eine sehr beliebte Cocktailbar war, haben wir entschieden, das auch beizubehalten: Es gibt weiterhin die klassischen Cocktails, aber auch einige mit asiatischem Touch. Japanischen Whiskey zum Beispiel oder Roku Gin. Den empfehlen wir gerne für Gin Tonic. Da sagen die Gäste dann oft: Der schmeckt ganz anders, aber den nehme ich jetzt immer.

Der Außenbereich an der Bismarkstraße soll in Zukunft eventuell eine Art Wintergarten bekommen. Copyright: Ralf Krieger

Was ist das besondere an Ihrem Geschäft?

Wir sind ein ganz junges Team, bis auf den Koch sind alle zwischen 20 und 30. Wir wollen modernes Essen machen, es gibt auch viel vegetarisches Sushi und moderne Varianten. Gerade am Wochenende besorgen wir auch mal Trockeneis, um Essen toll zu präsentieren und überlegen uns gerne etwas Besonderes, um die Gäste zu überraschen. Der Besuch soll einfach Spaß machen. Wir wollten auch kein All-you-can-eat-Sushi machen, sondern lieber auf Qualität und Individualität achten. Gäste können uns auch gerne sagen, was sie mögen und wir stellen etwas Passendes zusammen. Das finde ich besser, als einfach alles anzubieten und dann vieles wegzuschmeißen.

Wie kommen Sie mit der Corona-Situation klar?

Es ist natürlich schon aufwendig, die immer neuen Auflagen zu verstehen und umzusetzen. Es tut uns auch weh, wenn eine Gruppe kommt und einer ist nicht geimpft und auch nicht getestet. Wir wollen ja niemanden abweisen. Wir bieten dann an, hier noch einen Test unter Aufsicht zu machen. Natürlich gibt es auch mal schwierige Situationen, aber die meisten Gäste sind sehr verständnisvoll und finden es gut, dass wir auch Stammgäste jedes Mal wieder kontrollieren. Mit dem Essen haben wir keine großen Probleme, den frischen Fisch bestellen wir tagesaktuell, je nachdem, wie viele Reservierungen wir haben und Obst und Gemüse gehe ich selbst kaufen.

Was gefällt Ihnen am Stadtteil?

Hier ist richtig viel los. Wenn Fußballspiele wieder im vollen Stadion stattfinden können, hoffentlich noch mehr. Die Menschen kennen den Standort zum gemütlichen Cocktail trinken, Sushi und Fingerfood passt gut dazu. Wir fühlen uns hier wohl.

Hana Sushi, Bismarckstraße 200, hat montags Ruhetag. Dienstag bis Donnerstag ist jeweils von 11.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag durchgängig von 12 bis Mitternacht, Sonntag bis 23 Uhr. Eine gemischte Sushi-Platte kostet 17 Euro, eine kleinere Mittagsplatte 8,50 Euro. Ein Kölsch nach dem Fußball gibts für 1,80 Euro, einen Aperol Spritz für 5,90. „Golden Hour“ mit Roku Gin kostet 8,90 Euro. Reservierung unter 0214/ 96007676 empfohlen.

http://www.sushi-hana.de