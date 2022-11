Jüngster Neuzugang in Wiesdorf: Der Burgerbus bietet einen offenen Blick in die Küche. Im Oktober hat der Laden erst aufgemacht.

Leverkusen – Restaurants und Cafés hatten es dieses Jahr sehr schwer - und es noch keine Entspannung in Sicht. Dennoch haben wir für unsere Gastro-Serie auch in diesem Jahr, so es möglich war, neue Läden für Sie entdeckt oder bekannte für Sie besucht. Lesen Sie hier nochmal alle Teile unserer Serie und holen Sie sich etwas Appetit für nächstes Jahr - oder nutzen Sie die Abholmöglichkeiten, die viele Restaurants derzeit anbieten. (aga)

